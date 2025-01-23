На Куп’янщині знову розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми

Примусову евакуацію сімей з дітьми оголосили з чотирьох населених пунктів Великобурлуцької та з 12 сіл Кіндрашівської громад Куп’янського району. Таке рішення ухвалили під час Ради оборони області, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За даними ХОВА, зокрема у визначених селах Великобурлуцької громади проживають 90 дітей із 56 родин. У Кіндрашівській громаді підлягають евакуації 177 дітей з 108 родинами.

Загалом з 16 населених пунктів мають вивезти в безпечні місця 267 дітей з їхніми родинами.

«Рішення ухвалене у зв‘язку з посиленими ворожими обстрілами. Закликаємо родини з неповнолітніми зберегти життя і виїхати з небезпечних територій», – зазначив Синєгубов.

Він уточнив, що уже визначені маршрути евакуації та заброньовані місця тимчасового проживання людей.