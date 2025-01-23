На Куп’янщині знову розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми
Примусову евакуацію сімей з дітьми оголосили з чотирьох населених пунктів Великобурлуцької та з 12 сіл Кіндрашівської громад Куп’янського району. Таке рішення ухвалили під час Ради оборони області, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
За даними ХОВА, зокрема у визначених селах Великобурлуцької громади проживають 90 дітей із 56 родин. У Кіндрашівській громаді підлягають евакуації 177 дітей з 108 родинами.
Загалом з 16 населених пунктів мають вивезти в безпечні місця 267 дітей з їхніми родинами.
«Рішення ухвалене у зв‘язку з посиленими ворожими обстрілами. Закликаємо родини з неповнолітніми зберегти життя і виїхати з небезпечних територій», – зазначив Синєгубов.
Він уточнив, що уже визначені маршрути евакуації та заброньовані місця тимчасового проживання людей.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: діти, евакуація, Купянщина, обстріли, Олег Синегубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2025 в 15:04;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Примусову евакуацію сімей з дітьми оголосили з чотирьох населених пунктів Великобурлуцької та з 12 сіл Кіндрашівської громад Куп’янського району. ".