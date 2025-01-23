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На Куп’янщині знову розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми

Суспільство 15:04   23.01.2025
Вікторія Яковенко
На Куп’янщині знову розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми Фото: Олег Синєгубов

Примусову евакуацію сімей з дітьми оголосили з чотирьох населених пунктів Великобурлуцької та з 12 сіл Кіндрашівської громад Куп’янського району. Таке рішення ухвалили під час Ради оборони області, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За даними ХОВА, зокрема у визначених селах Великобурлуцької громади проживають 90 дітей із 56 родин. У Кіндрашівській громаді підлягають евакуації 177 дітей з 108 родинами.

Загалом з 16 населених пунктів мають вивезти в безпечні місця 267 дітей з їхніми родинами.

«Рішення ухвалене у зв‘язку з посиленими ворожими обстрілами. Закликаємо родини з неповнолітніми зберегти життя і виїхати з небезпечних територій», – зазначив Синєгубов.

Він уточнив, що уже визначені маршрути евакуації та заброньовані місця тимчасового проживання людей.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «На Куп’янщині знову розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2025 в 15:04;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Примусову евакуацію сімей з дітьми оголосили з чотирьох населених пунктів Великобурлуцької та з 12 сіл Кіндрашівської громад Куп’янського району. ".