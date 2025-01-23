Ситуація на Куп’янщині: чим б’є ворог, куди важко доставляти «гуманітарку»

Росіяни продовжують бити по населених пунктах Куп’янського району. Зокрема, 22 січня ворог знову застосував БпЛА «Молния» по блокпосту біля Куп’янська, повідомив в етері нацмарафону начальник місцевої районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

«Якщо в цілому говорити про населені пункти, які розташовані на лівому березі, або на правому березі вздовж річки Оскіл, всі ці населені пункти так чи інакше перебувають під обстрілами. І ворог застосовує широкий спектр всього, що у нього є. Від FPV-дронів, закінчуючи КАБами. Йдуть руйнування», – зазначив Канашевич.

Він також розповів, що на лівому березі Осколу залишаються майже 1600 людей. Крім того, що там неможливо відновити критичну інфраструктуру через постійні обстріли, туди також небезпечно доставляти гуманітарну допомогу.

«Починаючи з Дворічанської громади, сама Дворічна, і до Куп’янська – населені пункти, які потрапляють часто під обстріли, є певні проблеми з доставкою гуманітарного вантажу. Але опрацьовуємо механізми, щоб людей забезпечувати найнеобхіднішим», – підкреслив Канашевич.

Темпи евакуації він називає не дуже задовільними. Щоденно з небезпечних населених пунктів Куп’янщини виїжджають до 20 людей.

«Тільки посилення обстрілів і руйнування стимулюють людей приймати такі рішення», – підкреслив начальник Куп’янської РВА.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”