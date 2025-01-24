Хотят захватить новый населенный пункт: о планах и «успехах» РФ сообщили в ISW

В сводке 24 января аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали о ситуации на разных направлениях на Харьковщине, а также результатах наступлений РФ.

На Харьковском направлении который день подряд ситуация остается без изменений – в результате атак РФ в районе Волчанска и Липцев продвинуться врагу так и не удалось.

Тем временем россияне заявили, что успешно штурмовали на Купянщине – речь идет о Двуречной.

«Российские блогеры утверждали, что российские войска наступают в северной Двуречной (к северо-востоку от Купянска), недавно продвинулись на 1,5 километра вглубь в западную Двуречную и будут пытаться достичь Кутьковки из Западного», – уточнили в ISW.

Однако другой блогер из РФ считает, что россиянам еще нужно наладить материально-техническое обеспечение через реку Оскол. До этого говорить о перспективах наступления на Купянщине – бессмысленно.

Тем временем атаки оккупантов на Боровском направлении также не изменили ситуацию на фронте.

«Российские войска наступали северо-восточнее Боровой у Лозовой, Зеленого Гая и Загрызово; восточнее Боровой возле Первомайского и Копанок; юго-восточнее Боровой возле Новосергеевки 22 и 23 января», – отметили аналитики.