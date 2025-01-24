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Повреждены дома, хозпостройки, возник пожар: ГСЧС о результатах удара БПЛА

Происшествия 08:00   24.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Повреждены дома, хозпостройки, возник пожар: ГСЧС о результатах удара БПЛА

Из 16 оперативных выездов, которые были у спасателей облуправления ГСЧС в Харьковской области в течение суток, девять связаны с ликвидацией пожаров.

Один из них, по данным спасателей, возник из-за «прилетов».

«23 января враг атаковал БПЛА село Новоселовка Богодуховского района. В результате взрыва повреждено хозяйственное сооружение и два соседних дома. Произошел пожар на площади 40 кв. м. К его ликвидации привлекалось 6 спасателей и 2 единицы техники. Пострадавших нет», – отметили в ГСЧС.

Кроме того, спасатели помогли эвакуироваться пятерым жителям Кондрашовской громады.

«С помощью бронированного автомобиля из сел Кондрашовка и Тищенковка Кондрашовская были эвакуированы 5 человек. В мероприятиях принимали участие 3 спасателя и 1 единица техники ГСЧС», – уточнили пожарные.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 января 2025 в 08:00;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из 16 оперативных выездов, которые были у спасателей облуправления ГСЧС в Харьковской области в течение суток, девять связаны с ликвидацией пожаров.".