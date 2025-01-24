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Генштаб: россияне наступали на севере области и атаковали на Купянщине

Украина 08:17   24.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: россияне наступали на севере области и атаковали на Купянщине Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток на Харьковском направлении зафиксировали один бой в районе Липцев, передает Генштаб ВСУ.

А вот на Купянщине количество штурмов РФ достигло девяти.

«Силы обороны отражали штурмовые действия недалеко от Двуречной, Загрызово и Петропавловки на Купянском направлении», – написали в ГШ.

Враг за минувшие сутки ударил из авиации по Казачьей Лопани, Турово и Малым Проходам.

Потери ВС РФ, по данным Генштаба, на данный момент следующие:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 января 2025 в 08:17;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Харьковском направлении зафиксировали один бой в районе Липцев, передает Генштаб ВСУ.".