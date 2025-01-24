Генштаб: россияне наступали на севере области и атаковали на Купянщине
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток на Харьковском направлении зафиксировали один бой в районе Липцев, передает Генштаб ВСУ.
А вот на Купянщине количество штурмов РФ достигло девяти.
«Силы обороны отражали штурмовые действия недалеко от Двуречной, Загрызово и Петропавловки на Купянском направлении», – написали в ГШ.
Враг за минувшие сутки ударил из авиации по Казачьей Лопани, Турово и Малым Проходам.
Потери ВС РФ, по данным Генштаба, на данный момент следующие:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, обстрелы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 24 января 2025 в 08:17;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Харьковском направлении зафиксировали один бой в районе Липцев, передает Генштаб ВСУ.".