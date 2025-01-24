Генштаб: россияне наступали на севере области и атаковали на Купянщине

В течение суток на Харьковском направлении зафиксировали один бой в районе Липцев, передает Генштаб ВСУ.

А вот на Купянщине количество штурмов РФ достигло девяти.

«Силы обороны отражали штурмовые действия недалеко от Двуречной, Загрызово и Петропавловки на Купянском направлении», – написали в ГШ.

Враг за минувшие сутки ударил из авиации по Казачьей Лопани, Турово и Малым Проходам.

Потери ВС РФ, по данным Генштаба, на данный момент следующие: