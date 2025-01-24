Сколько военных и техники потеряла РФ за сутки на севере Харьковщины
Фото: ОТГВ «Харьков»
За сутки на севере Харьковщины состоялся один бой с оккупантами, рассказали в ОТГВ «Харьков».
По данным защитников, враг нанес четыре авиационных удара с использованием четырех КАБов и семи НАР, 55 ударов дронами-камикадзе и совершил 419 обстрелов позиций украинских воинов.
Потери противника за прошедшие сутки составили 59 человек, из них безвозвратные – 23, санитарные – 36.
Также на Харьковском направлении оккупанты потеряли уничтоженными и поврежденными 72 единицы вооружения и военной техники, в частности: одну боевую бронированную машину, три артиллерийские системы, 14 автомобилей, 13 единиц спецтехники и 41 БпЛА.
Уничтожено: 96 укрытий для личного состава, место хранения боеприпасов и два места хранения горюче-смазочных материалов.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: бой, война, ОТГВ "Харьков", потери, север Харьковщины, фронт;
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- • Дата публикации материала: 24 января 2025 в 12:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки на севере Харьковщины состоялся один бой с оккупантами, рассказали в ОТГВ «Харьков».".