Сколько военных и техники потеряла РФ за сутки на севере Харьковщины

За сутки на севере Харьковщины состоялся один бой с оккупантами, рассказали в ОТГВ «Харьков».

По данным защитников, враг нанес четыре авиационных удара с использованием четырех КАБов и семи НАР, 55 ударов дронами-камикадзе и совершил 419 обстрелов позиций украинских воинов.

Потери противника за прошедшие сутки составили 59 человек, из них безвозвратные – 23, санитарные – 36.

Также на Харьковском направлении оккупанты потеряли уничтоженными и поврежденными 72 единицы вооружения и военной техники, в частности: одну боевую бронированную машину, три артиллерийские системы, 14 автомобилей, 13 единиц спецтехники и 41 БпЛА.

Уничтожено: 96 укрытий для личного состава, место хранения боеприпасов и два места хранения горюче-смазочных материалов.