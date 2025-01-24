Справа про оборону Харківщини: ДБР може допитати Синєгубова і Сирського 📹
Кримінальні справи проти генералів та полковника ЗСУ за прорив кордону в Харківській області відкрили через громадський резонанс, заявила радниця з комунікацій директора ДБР Тетяна Сапьян, передає Радіо Свобода.
Наразі розслідування зосереджено на питаннях, чи можна було уникнути прориву.
Сапьян наголосила, що бойові заслуги опальних генералів і полковника ЗСУ, яким оголосили підозру, врахують під час розслідування.
Натомість вона не прокоментувала, чи усі факти проривів кордону ДБР розслідує.
На запитання журналіста, чи допитає ДБР Сирського, Содоля, Синєгубова, які відповідають за ці напрямки і на відеокадрах показували зокрема президенту Зеленському укріплення перед наступом росіян, Сапьян сказала, що не виключено, що їх також допитають.
«Я не виключаю, що це можливо. Будуть залучені до процесу у вигляді свідків, наприклад, чи опитування, абсолютно всі, кого слідство буде вважати за потрібне допитати, щоб це допомогло прояснити повністю картину тих подій», – сказала Сапьян.
Відео: Радіо Свобода
Читайте також: Справа про оборону Харківщини: кого не вистачає серед фігурантів – думки
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Александр Сырский, гбр, прорыв, Сапьян, Харьковская область;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Справа про оборону Харківщини: ДБР може допитати Синєгубова і Сирського 📹»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2025 в 21:00;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кримінальні справи проти генералів та полковника ЗСУ за прорив кордону в Харківській області відкрили через громадський резонанс, заявила радниця директора ДБР Тетяна Сапьян.".