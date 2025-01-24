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Справа про оборону Харківщини: ДБР може допитати Синєгубова і Сирського 📹

Суспільство 21:00   24.01.2025
Оксана Якушко
Справа про оборону Харківщини: ДБР може допитати Синєгубова і Сирського 📹

Кримінальні справи проти генералів та полковника ЗСУ за прорив кордону в Харківській області відкрили через громадський резонанс, заявила радниця з комунікацій директора ДБР Тетяна Сапьян, передає Радіо Свобода.

Наразі розслідування зосереджено на питаннях, чи можна було уникнути прориву.

Сапьян наголосила, що бойові заслуги опальних генералів і полковника ЗСУ, яким оголосили підозру, врахують під час розслідування.

Натомість вона не прокоментувала, чи усі факти проривів кордону ДБР розслідує.

На запитання журналіста, чи допитає ДБР Сирського, Содоля, Синєгубова, які відповідають за ці напрямки і на відеокадрах показували зокрема президенту Зеленському укріплення перед наступом росіян, Сапьян сказала, що не виключено, що їх також допитають.

«Я не виключаю, що це можливо. Будуть залучені до процесу у вигляді свідків, наприклад, чи опитування, абсолютно всі, кого слідство буде вважати за потрібне допитати, щоб це допомогло прояснити повністю картину тих подій», – сказала Сапьян.

Відео: Радіо Свобода

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2025 в 21:00;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кримінальні справи проти генералів та полковника ЗСУ за прорив кордону в Харківській області відкрили через громадський резонанс, заявила радниця директора ДБР Тетяна Сапьян.".