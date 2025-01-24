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Дело об обороне Харьковщины: ГБР может допросить Синегубова и Сырского (видео)

Общество 21:00   24.01.2025
Оксана Якушко
Дело об обороне Харьковщины: ГБР может допросить Синегубова и Сырского (видео) Скриншот

Уголовные дела против генералов и полковника ВСУ за прорыв границы в Харьковской области открыли из-за общественного резонанса, заявила советница по коммуникациям директора ГБР Татьяна Сапьян, передает Радио Свобода.

Расследование сосредоточено на вопросах, можно ли было избежать прорыва.

Сапьян отметила, что боевые заслуги опальных генералов и полковника ВСУ, которым объявили подозрение, учтут во время расследования.

В то же время она не прокомментировала, расследует ли ГБР все факты прорывов границы.

На вопрос журналиста, допросит ли ГБР Сырского, Содоля, Синегубова, которые отвечали за эти направления и на видеокадрах показывали в частности президенту Зеленскому укрепления перед наступлением россиян, Сапьян сказала, что не исключено, что их также допросят.

«Я не исключаю, что это возможно. Будут вовлечены в процесс в виде свидетелей, например или опроса, абсолютно все, кого следствие будет считать нужным допросить, чтобы это помогло прояснить полностью картину тех событий», — сказала Сапьян.

Видео: Радио Свобода

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 24 января 2025 в 21:00;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уголовные дела против генералов и полковника ВСУ за прорыв границы в Харьковской области открыли из-за общественного резонанса, заявила советник директора ГБР Татьяна Сапьян.".