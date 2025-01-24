Дело об обороне Харьковщины: ГБР может допросить Синегубова и Сырского (видео)

Уголовные дела против генералов и полковника ВСУ за прорыв границы в Харьковской области открыли из-за общественного резонанса, заявила советница по коммуникациям директора ГБР Татьяна Сапьян, передает Радио Свобода.

Расследование сосредоточено на вопросах, можно ли было избежать прорыва.

Сапьян отметила, что боевые заслуги опальных генералов и полковника ВСУ, которым объявили подозрение, учтут во время расследования.

В то же время она не прокомментировала, расследует ли ГБР все факты прорывов границы.

На вопрос журналиста, допросит ли ГБР Сырского, Содоля, Синегубова, которые отвечали за эти направления и на видеокадрах показывали в частности президенту Зеленскому укрепления перед наступлением россиян, Сапьян сказала, что не исключено, что их также допросят.

«Я не исключаю, что это возможно. Будут вовлечены в процесс в виде свидетелей, например или опроса, абсолютно все, кого следствие будет считать нужным допросить, чтобы это помогло прояснить полностью картину тех событий», — сказала Сапьян.

Видео: Радио Свобода