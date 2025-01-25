Якими БпЛА вдень атакував ворог Харків і чим вони «нашпиговані» – прокуратура
За даними речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, окупанти завдали трьох ударів по місту з 13:00 по 14:00. Попередньо, «прилетіли» БпЛА «Молния».
«В Холодногірському районі – влучання по інфраструктурному об’єкту, внаслідок чого відбулася доволі сильна пожежа і великий стоп диму бачили майже з кожного району міста. В Шевченківському районі – влучання по дорозі, внаслідок чого пошкоджені вісім авто, поранених на місці немає. В Київському районі влучання по будівлі держустанови. Пошкоджений фасад будівлі, також поранених на місці події немає», – розповів Чубенко.
У прокуратурі уточнили, що внаслідок удару по об’єкту інфраструктури в Холодногірському районі троє працівників – дві жінки та чоловік – отримали гостру реакцію на стрес.
Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ.
«На місці всіх влучань велика кількість вражаючих елементів, які розлетілися навкруги, побили автомобілі, будівлі, біля яких вони влучили. У мене зараз в руках знаходяться невеличкі фрагменти цих дрібних кульок. Ось такі вражаючі елементи були використані в цьому БпЛА, які знайдені біля місця влучання в дверях автомобілів. Тобто самі двері автомобіля не пробивають, залишилися в обшивці», – додали правоохоронці.
Чубенко також зазначив, що коли попереджають про загрозу цих дронів слід покидати вулицю й ховатися у будівлях чи приміщеннях.
«Оскільки ці БпЛА не можуть пробивати стіни, дахи і так далі. Цей БпЛА, є доволі дешевим, його вартість кількасот доларів, він виготовляється в кустарних умовах. Він виготовлений з фанери, з пластику, з поліетилену. І на нього кожного разу можуть встановлювати різну бойову частину, це може бути як ручна граната, постріл до РПГ, може бути також використоний саморобний вибуховий пристрій», – зазначив Чубенко.
Відео: Харківська обласна прокуратура
Нагадаємо, інформація про атаку БпЛА на Харків почала з’являтися близько 14:00. По Холодногірському, Шевченківському та Київському районах Харкова прилетіли ворожі дрони. Внаслідок влучань були проблеми зі світлом та водою. Водопостачання у місті повністю відновили, інформував мер Ігор Терехов. Відомо про трьох постраждалих.
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- Категорії: Події, Репортаж, Харків; Теги: БПЛА, БпЛА Молния, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2025 в 17:06;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, окупанти завдали трьох ударів по місту з 13:00 по 14:00. Попередньо, «прилетіли» БпЛА «Молния».".