Какими БпЛА днем атаковал враг Харьков и чем они «нашпигованы» — прокуратура
По данным пресс-секретаря Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, оккупанты нанесли три удара по городу с 13:00 по 14:00. Предварительно, «прилетели» БпЛА «Молния».
«В Холодногорском районе – попадание по инфраструктурному объекту, в результате чего произошел довольно сильный пожар и большой стоп дыма видели почти из каждого района города. В Шевченковском районе — попадание по дороге, в результате чего повреждены восемь авто, раненых на месте нет. В Киевском районе попадание по зданию госучреждения. Поврежден фасад здания, также раненых на месте происшествия нет», – рассказал Чубенко.
В прокуратуре уточнили, что в результате удара по объекту инфраструктуры в Холодногорском районе три работника – две женщины и мужчина – получили острую реакцию на стресс.
Следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 438 УКУ.
«На месте всех попаданий большое количество элементов, разлетевшихся вокруг, которые побили автомобили, здания. У меня сейчас в руках находятся небольшие фрагменты этих мелких шариков. Вот такие впечатляющие элементы были использованы в этом БпЛА, найденном возле места попадания в дверях автомобилей. То есть саму дверь автомобиля не пробивают, остались в обшивке», — добавили правоохранители.
Чубенко также отметил, что когда предупреждают об угрозе этих дронов, следует покидать улицу и прятаться в зданиях или помещениях.
«Поскольку эти БпЛА не могут пробивать стены, крыши и так далее. Этот БпЛА, довольно дешевый, его стоимость несколько сотен долларов, он производится в кустарных условиях. Он изготовлен из фанеры, из пластика, из полиэтилена. И на него каждый раз могут устанавливать разную боевую часть, это может быть как ручная граната, может быть также использовано самодельное взрывное устройство», — отметил Чубенко.
Видео: Харьковская областная прокуратура
Напомним, информация об атаке БпЛА в Харьков начала появляться около 14:00. По Холодногорскому, Шевченковскому и Киевскому районам Харькова прилетели вражеские дроны. В результате попадания были проблемы со светом и водой. Водоснабжение в городе полностью восстановили, информировал мэр Игорь Терехов. Известно о трех пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: БПЛА, БпЛА Молния, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 25 января 2025 в 17:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным пресс-секретаря Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, оккупанты нанесли три удара по городу с 13:00 по 14:00. Предварительно, «прилетели» БпЛА «Молния».".