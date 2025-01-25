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Какими БпЛА днем ​​атаковал враг Харьков и чем они «нашпигованы» — прокуратура

Происшествия 17:06   25.01.2025
Виктория Яковенко
Какими БпЛА днем ​​атаковал враг Харьков и чем они «нашпигованы» — прокуратура Скриншот

По данным пресс-секретаря Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, оккупанты нанесли три удара по городу с 13:00 по 14:00. Предварительно, «прилетели» БпЛА «Молния».

«В Холодногорском районе – попадание по инфраструктурному объекту, в результате чего произошел довольно сильный пожар и большой стоп дыма видели почти из каждого района города. В Шевченковском районе — попадание по дороге, в результате чего повреждены восемь авто, раненых на месте нет. В Киевском районе попадание по зданию госучреждения. Поврежден фасад здания, также раненых на месте происшествия нет», – рассказал Чубенко.

В прокуратуре уточнили, что в результате удара по объекту инфраструктуры в Холодногорском районе три работника – две женщины и мужчина – получили острую реакцию на стресс.

Следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 438 УКУ.

«На месте всех попаданий большое количество элементов, разлетевшихся вокруг, которые побили автомобили, здания. У меня сейчас в руках находятся небольшие фрагменты этих мелких шариков. Вот такие впечатляющие элементы были использованы в этом БпЛА, найденном возле места попадания в дверях автомобилей. То есть саму дверь автомобиля не пробивают, остались в обшивке», — добавили правоохранители.

Чубенко также отметил, что когда предупреждают об угрозе этих дронов, следует покидать улицу и прятаться в зданиях или помещениях.

«Поскольку эти БпЛА не могут пробивать стены, крыши и так далее. Этот БпЛА, довольно дешевый, его стоимость несколько сотен долларов, он производится в кустарных условиях. Он изготовлен из фанеры, из пластика, из полиэтилена. И на него каждый раз могут устанавливать разную боевую часть, это может быть как ручная граната, может быть также использовано самодельное взрывное устройство», — отметил Чубенко.

Видео: Харьковская областная прокуратура

Напомним, информация об атаке БпЛА в Харьков начала появляться около 14:00. По Холодногорскому, Шевченковскому и Киевскому районам Харькова прилетели вражеские дроны. В результате попадания были проблемы со светом и водой. Водоснабжение в городе полностью восстановили, информировал мэр Игорь Терехов. Известно о трех пострадавших.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 января 2025 в 17:06;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным пресс-секретаря Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, оккупанты нанесли три удара по городу с 13:00 по 14:00. Предварительно, «прилетели» БпЛА «Молния».".