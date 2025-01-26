Ворог скинув сім КАБів на Куп’янськ, під завалами можуть бути люди – Беседін

Сім ударів КАБами калібром від 250 до 500 кілограмів завдала авіація РФ по місту Куп’янськ Харківської області в період з 14:00 до 14:30, інформує начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.

“Пошкоджено або зруйновано понад 60 приватних будинків. На жаль, одна жінка постраждала, дуже важкі наслідки. Вона в лікарні. Ще дві жінки, попередньо, можливо знаходяться під завалами. На жаль, у зв’язку зі щільністю обстрілів, застосуванням FPV-дронів та інших БпЛА наразі пошукові роботи провести неможливо. Чекаємо слушної нагоди”, – повідомив Беседін.

Також росіяни застосовували артилерію, РСЗВ, FPV-дрони та БпЛА “Молния”.

“Останні щодня б’ють по центральних частинах Куп’янська та Куп’янської громади, логістичних шляхах, тим самим ускладнюючи рух транспорту, не кажучи вже про доставлення гуманітарної допомоги великогабаритним транспортом”, – додав очільник МВА.

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Як повідомлялося, вдень 26 січня авіація РФ завдала масованих ударів КАБами по житловому сектору Куп’янська. Були зруйновані та пошкоджені житлові та господарські споруди. На території одного із приватних домоволодінь сталася пожежа. Вогонь охопив житловий будинок, господарську споруду та авто, поширившись на 300 квадратних метрів. 86-річна жінка отримала вибухове поранення та перелом. Її ушпиталили.