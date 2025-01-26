Россияне скинули семь КАБов на Купянск, под завалами могут быть люди — Беседин
Семь ударов КАБами калибром от 250 до 500 килограммов нанесла авиация РФ по городу Купянск Харьковской области в период с 14:00 до 14:30, информирует начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.
«Повреждены или разрушены более 60 частных домов. К сожалению, одна женщина пострадала, очень тяжелые последствия. Она в больнице. Еще две женщины, предварительно, возможно находятся под завалами. К сожалению, в связи с плотностью обстрелов, применением FPV-дронов и других БпЛА сейчас поисковые работы провести невозможно. Ждем подходящего момента», — сообщил Беседин.
Также, по его словам, россияне применяли артиллерию, РСЗО, FPV-дроны и БпЛА «Молния».
«Последние ежедневно бьют по центральным частям Купянска и Купянской громады, логистическим путям, тем самым затрудняя движение транспорта, не говоря уже о доставке гуманитарной помощи крупногабаритным транспортом», — добавил глава ГВА.
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Как сообщалось, днем 26 января авиация РФ нанесла массированные удары КАБами по жилому сектору Купянска. Были разрушены и повреждены жилые и хозяйственные постройки. На территории одного из частных домовладений произошел пожар. Огонь охватил жилой дом, хозяйственную постройку и автомобиль, распространившись на 300 квадратных метров. 86-летняя женщина получила взрывное ранение и перелом. Ее госпитализировали.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, Андрей Беседин, кабы, купянск;
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- • Дата публикации материала: 26 января 2025 в 18:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семь ударов КАБами калибром от 250 до 500 килограммов нанесла авиация РФ по городу Купянск Харьковской области в период с 14:00 до 14:30".