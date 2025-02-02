Серед 14 загиблих у Полтаві – студентка Каразінського університету Харкова
Пресслужба Каразінського університету повідомила про загибель Олени Яворської із Полтави.
Сьогодні завершилися аварійно-рятувальні роботи у Полтаві на місці зруйнованої п’ятиповерхівки, повідомили в ДСНС України.
«Внаслідок ворожого удару загинули 14 осіб, з них 2 дитини 9 та 12 років. 20 – постраждали, з них 4 дитини віком 3 міс., 2, 8 та 12 років. 22 людини врятовані. Психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 206 особам, з них 11 дітей», – розповіли у ДСНС.
Серед загиблих була родина Олени Яворської – студентки ХНУ ім. Каразіна, яка навчалася у магістратурі на психологічному факультеті.
«З глибоким сумом повідомляємо, що 1 лютого 2025 року внаслідок ворожого ракетного обстрілу міста Полтава трагічно загинула Олена Яворська, студентка магістратури факультету психології. Олена була щирою, талановитою та наполегливою студенткою. Вона вирізнялася доброзичливістю, відкритістю та бажанням робити цей світ кращим. Її передчасна втрата – непоправна для всіх, хто мав честь знати й спілкуватися з нею», – зазначила пресслужба Каразінського університету.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2025 в 21:57;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба Каразінського університету повідомила про загибель Олени Яворської із Полтави.".