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Среди 14 погибших в Полтаве – студентка Каразинского университета Харькова

Происшествия 21:57   02.02.2025
Оксана Якушко
Среди 14 погибших в Полтаве – студентка Каразинского университета Харькова Фото: Каразінский університет / Телеграм

Пресс-служба Каразинского университета сообщила о гибели Елены Яворской из Полтавы.

Сегодня завершились аварийно-спасательные работы в Полтаве на месте разрушенной пятиэтажки, сообщили в ГСЧС Украины.

«В результате вражеского удара погибли 14 человек, из них 2 ребенка 9 и 12 лет. 20 – пострадали, из них 4 ребенка в возрасте 3 мес., 2, 8 и 12 лет. 22 человека спасены. Психологи ГСЧС и Нацполиции помогли 206 человек, из них 11 детей», — рассказали в ГСЧС.


Среди погибших была семья Елены Яворской – студентки ХНУ им. Каразина, которая училась в магистратуре на психологическом факультете.

«С глубокой грустью сообщаем, что 1 февраля 2025 года в результате вражеских ракетных обстрелов города Полтава трагически погибла Елена Яворская, студентка магистратуры факультета психологии. Елена была искренней, талантливой и настойчивой студенткой. Она отличалась доброжелательностью, открытостью и желанием делать этот мир лучше. Ее преждевременная потеря – невосполнима для всех, кто имел честь знать и общаться с ней», — отметила пресс-служба Каразинского университета.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 февраля 2025 в 21:57;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба Каразинского университета сообщила о гибели Елены Яворской из Полтавы.".