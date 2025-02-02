Среди 14 погибших в Полтаве – студентка Каразинского университета Харькова
Пресс-служба Каразинского университета сообщила о гибели Елены Яворской из Полтавы.
Сегодня завершились аварийно-спасательные работы в Полтаве на месте разрушенной пятиэтажки, сообщили в ГСЧС Украины.
«В результате вражеского удара погибли 14 человек, из них 2 ребенка 9 и 12 лет. 20 – пострадали, из них 4 ребенка в возрасте 3 мес., 2, 8 и 12 лет. 22 человека спасены. Психологи ГСЧС и Нацполиции помогли 206 человек, из них 11 детей», — рассказали в ГСЧС.
Среди погибших была семья Елены Яворской – студентки ХНУ им. Каразина, которая училась в магистратуре на психологическом факультете.
«С глубокой грустью сообщаем, что 1 февраля 2025 года в результате вражеских ракетных обстрелов города Полтава трагически погибла Елена Яворская, студентка магистратуры факультета психологии. Елена была искренней, талантливой и настойчивой студенткой. Она отличалась доброжелательностью, открытостью и желанием делать этот мир лучше. Ее преждевременная потеря – невосполнима для всех, кто имел честь знать и общаться с ней», — отметила пресс-служба Каразинского университета.
Читайте также: Харьковский сурок Тимка III сделал прогноз на весну в условиях аномальной зимы
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Каразинский университет, обстрел, Полтава, ракета, студентка;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Среди 14 погибших в Полтаве – студентка Каразинского университета Харькова»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 февраля 2025 в 21:57;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба Каразинского университета сообщила о гибели Елены Яворской из Полтавы.".