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Харків та область засипатиме снігом: прогноз погоди на 5 лютого

Погода 18:06   04.02.2025
Олена Нагорна
Харків та область засипатиме снігом: прогноз погоди на 5 лютого Фото: Василь Голосний

У середу, 5 лютого, у Харкові та області вночі місцями прогнозують невеликий сніг. Сніг йтиме також протягом усього дня. На дорогах подекуди ожеледиця.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 2 до 4 градусів морозу, вдень – від 0 до 2 морозу, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме від 1 до 6 градусів морозу, денна – від 3 морозу до 2 тепла.

Вітер північно-західний із переходом вдень у південно-східний – 5-10 м/с.

За даними Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області, циклон насувається з боку РФ. Першими, в середу рано-вранці, під його дію потраплять прикордонні регіони на північному сході області. Поступово снігопад накриє всю територію Харківщини, а втратить силу уже пізно ввечері. Дуже сильних опадів синоптики не обіцяють, кажуть, що вони будуть помірними. А мінусова температура сприятиме утворенню снігового покриву.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2025 в 18:06;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 5 лютого, у Харкові та області вночі місцями прогнозують невеликий сніг. Сніг йтиме також протягом усього дня. На дорогах подекуди ожеледиця.".