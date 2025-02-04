Харків та область засипатиме снігом: прогноз погоди на 5 лютого

У середу, 5 лютого, у Харкові та області вночі місцями прогнозують невеликий сніг. Сніг йтиме також протягом усього дня. На дорогах подекуди ожеледиця.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 2 до 4 градусів морозу, вдень – від 0 до 2 морозу, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме від 1 до 6 градусів морозу, денна – від 3 морозу до 2 тепла.

Вітер північно-західний із переходом вдень у південно-східний – 5-10 м/с.

За даними Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області, циклон насувається з боку РФ. Першими, в середу рано-вранці, під його дію потраплять прикордонні регіони на північному сході області. Поступово снігопад накриє всю територію Харківщини, а втратить силу уже пізно ввечері. Дуже сильних опадів синоптики не обіцяють, кажуть, що вони будуть помірними. А мінусова температура сприятиме утворенню снігового покриву.