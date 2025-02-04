Снігопад накриє Харківщину: дорожники звернулись до водіїв (фото)

Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

На Харківщину йде циклон. За даними Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області, негода насувається з боку РФ.

«Першими, в середу рано вранці, під його дію потраплять прикордонні регіони на північному сході області. Поступово снігопад накриє всю територію Харківщини, а втратить силу негода вже пізно ввечері. Втім, дуже сильних опадів синоптики не обіцяють, кажуть, вони будуть здебільшого помірними. А мінусова температура сприятиме утворенню снігового покриву», – зазначили дорожники.

Заявляють: їхні підрядні організації до погіршення погоди вже повністю готові. Обіцяють, що проїзд дорогами державного значення буде забезпечено.

Водіїв просять бути уважними за кермом, обирати безпечний швидкісний режим, дотримуватися правил дорожнього руху та не заважати роботі спецтехніки.