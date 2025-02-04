Снегопад накроет Харьковщину: дорожники обратились к водителям (фото)
На Харьковщину идет циклон. По данным Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, непогода надвигается со стороны РФ.
«Первыми, в среду ранним утром, под его действие попадут приграничные регионы на северо-востоке области. Постепенно снегопад накроет всю территорию Харьковщины, а потеряет силу непогода уже поздно вечером. Впрочем, очень сильных осадков синоптики не обещают, говорят, они будут умеренными. А минусовая температура будет способствовать образованию снежного покрова», – отметили дорожники.
Заявляют, что их подрядные организации к ухудшению погоды уже полностью готовы. Обещают, что проезд дорогами государственного значения будет обеспечен.
Водителей просят быть внимательными за рулем, выбирать безопасный скоростной режим, соблюдать правила дорожного движения и не мешать работе спецтехники.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дорожники, снегопад, харьковщина, циклон;
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- • Дата публикации материала: 4 февраля 2025 в 13:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщину идет циклон. По данным Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, непогода надвигается со стороны РФ.".