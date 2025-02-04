Харьков и область будет засыпать снегом: прогноз погоды на 5 февраля
В среду, 5 февраля, в Харькове и области ночью местами прогнозируют небольшой снег. Снег будет идти и в течение всего дня. На дорогах местами гололед.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 2 до 4 градусов мороза, днем — от 0 до 2 мороза, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура составит от 1 до 6 градусов мороза, дневная — от 3 мороза до 2 тепла.
Ветер северо-западный с переходом днем в юго-восточный — 5-10 м/с.
По данным Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, циклон надвигается со стороны РФ. Первыми, в среду ранним утром, под его действие попадут приграничные регионы на северо-востоке области. Постепенно снегопад накроет всю территорию Харьковщины, а потеряет силу уже поздно вечером. Очень сильных осадков синоптики не обещают, говорят, они будут умеренными. А минусовая температура будет способствовать образованию снежного покрова.
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- • Дата публикации материала: 4 февраля 2025 в 18:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 5 февраля, в Харькове и области ночью местами прогнозируют небольшой снег. Снег будет идти и в течение всего дня. На дорогах местами гололед.".