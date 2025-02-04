Харьков и область будет засыпать снегом: прогноз погоды на 5 февраля

В среду, 5 февраля, в Харькове и области ночью местами прогнозируют небольшой снег. Снег будет идти и в течение всего дня. На дорогах местами гололед.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 2 до 4 градусов мороза, днем — от 0 до 2 мороза, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит от 1 до 6 градусов мороза, дневная — от 3 мороза до 2 тепла.

Ветер северо-западный с переходом днем в юго-восточный — 5-10 м/с.

По данным Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, циклон надвигается со стороны РФ. Первыми, в среду ранним утром, под его действие попадут приграничные регионы на северо-востоке области. Постепенно снегопад накроет всю территорию Харьковщины, а потеряет силу уже поздно вечером. Очень сильных осадков синоптики не обещают, говорят, они будут умеренными. А минусовая температура будет способствовать образованию снежного покрова.