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Прогноз погоди на 7 лютого у Харкові та області: мороз і ожеледиця

Погода 19:55   06.02.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоди на 7 лютого у Харкові та області: мороз і ожеледиця

Прогноз погоди на завтра, 7 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без опадів. ☀️

На дорогах місцями ожеледиця💧❄️.

Вітер північно – східний↙️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 4 – 9° морозу❄️, вдень 1 – 6° морозу❄️.

 

По місту: Без опадів. ☀️

Вітер північно – східний↙️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 6 – 8° морозу❄️, вдень 2 – 4° морозу❄️.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2025 в 19:55;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 7 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".