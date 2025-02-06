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Прогноз погоды на 7 февраля в Харькове и области: мороз и гололедица

Погода 19:55   06.02.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 7 февраля в Харькове и области: мороз и гололедица Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 7 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области Без осадков. ☀️
На дорогах местами гололедица 💧❄️.
Ветер северо-восточный↙️, 5-10 м/с.
Температура воздуха: ночью 4 — 9° мороза❄️, днем ​​1 — 6° мороза❄️.

По городу: Без существенных осадков. ☀️
Ветер северо-восточный↙️, 5-10 м/с.
Температура воздуха: ночью 6 — 8° мороза❄️, днем ​​2 — 4° мороза❄️.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 6 февраля 2025 в 19:55;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 7 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".