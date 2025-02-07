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Нелегальний покер-клуб «накрили» у Харкові: вилучено понад 121 тис. грн (фото)

Суспільство 12:10   07.02.2025
Вікторія Яковенко
Нелегальний покер-клуб «накрили» у Харкові: вилучено понад 121 тис. грн (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові незаконно грали в азартні ігри. Правоохоронці припинили роботу покер-клубу, у справі – троє підозрюваних.

За даними Харківської обласної прокуратури, відкрив покер-клуб без створення юридичної особи, необхідних ліцензій та, відповідно, без сплати податків 33-річний безробітний харків’янин. Грали в азартні ігри незаконно із липня 2024 року.

«Для реалізації свого плану ділок орендував нежитлові приміщення в Основʼянському районі. До оборудки він залучив своїх двох знайомих з обласного центру — 35-річного чоловіка та жінку 38 років. Спільники працювали «адміністраторами», – з’ясували правоохоронці.

покер-клуб Харьков
Фото: Харківська обласна прокуратура

Встановлено, що потрапити до гральної зали могли лише перевірені клієнти. Вхід контролювався системою відеоспостереження.

«Ціна фішок у грі відповідала вартості реальних грошей. Гравці входили у гру і виходили зі столу в будь-який момент. Під час гри адміністратори відраховували з гравців комісію на користь покер-клубу з метою отримання прибутку», – додали у прокуратурі.

покер-клуб Харьков
Фото: Харківська обласна прокуратура

Детективи теруправління Бюро економічної безпеки у Полтавській області провели 11 обшуків. Вилучили гральні карти, «фішки» для ставок, гральні столи, компʼютерну техніку та понад 121 тис. грн. На це майно наразі наклали арешт.

Трьом фігурантам повідомили про підозру у незаконній діяльності з організації та проведення азартних ігор без ліцензії, вчиненій за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 203-2 ККУ).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2025 в 12:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові незаконно грали в азартні ігри. Правоохоронці припинили роботу покер-клубу, у справі – троє підозрюваних.".