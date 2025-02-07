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Нелегальный покер-клуб «накрыли» в Харькове: изъято более 121 тыс. грн (фото)

Общество 12:10   07.02.2025
Виктория Яковенко
Нелегальный покер-клуб «накрыли» в Харькове: изъято более 121 тыс. грн (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове незаконно играли в азартные игры. Правоохранители прекратили работу покер-клуба, в деле – трое подозреваемых.

По данным Харьковской областной прокуратуры, открыл покер-клуб без создания юридического лица, необходимых лицензий и, соответственно, без уплаты налогов 33-летний безработный харьковчанин. Играли в азартные игры незаконно с июля 2024 года.

«Для реализации своего плана делец арендовал нежилые помещения в Основянском районе. В сделку он привлек своих двух знакомых из областного центра — 35-летнего мужчину и женщину 38 лет. Сообщники работали «администраторами», – выяснили правоохранители.

покер-клуб Харьков
Фото: Харьковская областная прокуратура

Установлено, что попасть в игорный зал могли только проверенные клиенты. Вход контролировался системой видеонаблюдения.

«Цена фишек в игре соответствовала стоимости реальных денег. Игроки входили в игру и уходили со стола в любой момент. Во время игры администраторы вычисляли из игроков комиссию в пользу покер-клуба с целью получения прибыли», – добавили в прокуратуре.

покер-клуб Харьков
Фото: Харьковская областная прокуратура

Детективы теруправления Бюро экономической безопасности в Полтавской области провели 11 обысков. Изъяли игральные карты, фишки для ставок, игральные столы, компьютерную технику и более 121 тыс. грн. На это имущество наложили арест.

Трем фигурантам сообщили о подозрении в незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр без лицензии, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 203-2 УКУ).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2025 в 12:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове незаконно играли в азартные игры. Правоохранители прекратили работу покер-клуба, в деле – трое подозреваемых.".