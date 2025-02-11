Будинок, що пошкодили росіяни, відновлюють на Північній Салтівці у Харкові
На вулиці Леся Сердюка ремонтують багатоповерховий житловий будинок, пошкоджений росіянами під час обстрілу.
Майстри замінили вікна у під’їздах і майже все – у квартирах, повідомили у Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.
Також спеціалісти відремонтували власне підʼїзди, відновили зруйновані стіни, ліфтові шахти. Наразі у будинку відновлюють плити перекриття.
Майстри планують відновити пошкоджені комунікації та вхідні групи, встановити нові ліфти, зробити капремонт 5,5 тис. м₂ фасаду та майже 1 тисячу м₂ покрівлі.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дім, северная салтовка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2025 в 17:49;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На вулиці Леся Сердюка ремонтують багатоповерховий житловий будинок, пошкоджений росіянами під час обстрілу.".