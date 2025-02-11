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Будинок, що пошкодили росіяни, відновлюють на Північній Салтівці у Харкові

Суспільство 17:49   11.02.2025
Оксана Якушко
Будинок, що пошкодили росіяни, відновлюють на Північній Салтівці у Харкові

На вулиці Леся Сердюка ремонтують багатоповерховий житловий будинок, пошкоджений росіянами під час обстрілу.

Майстри замінили вікна у під’їздах і майже все – у квартирах, повідомили у Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.

Також спеціалісти відремонтували власне підʼїзди, відновили зруйновані стіни, ліфтові шахти. Наразі у будинку відновлюють плити перекриття.

Майстри планують відновити пошкоджені комунікації та вхідні групи, встановити нові ліфти, зробити капремонт 5,5 тис. м₂ фасаду та майже 1 тисячу м₂ покрівлі.

Фото: ХДС
Фото: ХДС
Фото: ХДС
Фото: ХДС

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2025 в 17:49;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На вулиці Леся Сердюка ремонтують багатоповерховий житловий будинок, пошкоджений росіянами під час обстрілу.".