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Дом, поврежденный россиянами, восстанавливают на Северной Салтовке в Харькове

Общество 17:49   11.02.2025
Оксана Якушко
Дом, поврежденный россиянами, восстанавливают на Северной Салтовке в Харькове Фото: ХГС

На улице Леся Сердюка ремонтируют многоэтажный жилой дом, поврежденный россиянами во время обстрелов.

Мастера заменили окна в подъездах и почти все – в квартирах, сообщили в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции.

Также специалисты отремонтировали подъезды, восстановили разрушенные стены, лифтовые шахты. Пока в доме восстанавливают плиты перекрытия.

Мастера планируют восстановить поврежденные коммуникации и входные группы, установить новые лифты, сделать капремонт 5,5 тысячи м₂ фасада и почти 1 тыс. м₂ кровли.

Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 11 февраля 2025 в 17:49;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На улице Леся Сердюка ремонтируют многоэтажный жилой дом, поврежденный россиянами во время обстрелов.".