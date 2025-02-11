Дом, поврежденный россиянами, восстанавливают на Северной Салтовке в Харькове
Фото: ХГС
На улице Леся Сердюка ремонтируют многоэтажный жилой дом, поврежденный россиянами во время обстрелов.
Мастера заменили окна в подъездах и почти все – в квартирах, сообщили в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции.
Также специалисты отремонтировали подъезды, восстановили разрушенные стены, лифтовые шахты. Пока в доме восстанавливают плиты перекрытия.
Мастера планируют восстановить поврежденные коммуникации и входные группы, установить новые лифты, сделать капремонт 5,5 тысячи м₂ фасада и почти 1 тыс. м₂ кровли.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дім, дом, северная салтовка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 февраля 2025 в 17:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На улице Леся Сердюка ремонтируют многоэтажный жилой дом, поврежденный россиянами во время обстрелов.".