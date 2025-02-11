Дом, поврежденный россиянами, восстанавливают на Северной Салтовке в Харькове

На улице Леся Сердюка ремонтируют многоэтажный жилой дом, поврежденный россиянами во время обстрелов.

Мастера заменили окна в подъездах и почти все – в квартирах, сообщили в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции.

Также специалисты отремонтировали подъезды, восстановили разрушенные стены, лифтовые шахты. Пока в доме восстанавливают плиты перекрытия.

Мастера планируют восстановить поврежденные коммуникации и входные группы, установить новые лифты, сделать капремонт 5,5 тысячи м₂ фасада и почти 1 тыс. м₂ кровли.