Харків та область засипає снігом: як розчищають дороги (відео)

Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

У зв’язку зі сніговим циклоном шляховики Харківщини перейшли на посилений режим роботи.

«Снігопад, про який напередодні попереджали синоптики, виявився доволі інтенсивним. Сніг на Харківщині йшов всю ніч, в окремих районах області опади були дуже рясними», – інформують у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

Протягом ночі на дорогах державного значення працювала техніка підрядників Служби. Станом на 7 ранку було очищено 1450 кілометрів доріг, для чого були задіяні 83 комбіновані машини та 38 навантажувачів. Дорожники використали 1645 тонн піщано-сольової суміші та 51,5 тонни солі.

Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

«Враховуючи те, що, за даними синоптиків, сніг триватиме й сьогодні, а ситуація додатково ускладниться доволі різким пониженням температури, що призведе до утворення ожеледиці, дорожники продовжують працювати у посиленому режимі», — зазначили у Службі.

Водіїв просять не заважати роботі спецтехніки, бути уважними, дотримуватися правил дорожнього руху, дистанції, швидкісного режиму та пам’ятати, що ожеледиця значно збільшує гальмівний шлях та зменшує керованість автомобілем.