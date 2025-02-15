Харків та область засипає снігом: як розчищають дороги (відео)
У зв’язку зі сніговим циклоном шляховики Харківщини перейшли на посилений режим роботи.
«Снігопад, про який напередодні попереджали синоптики, виявився доволі інтенсивним. Сніг на Харківщині йшов всю ніч, в окремих районах області опади були дуже рясними», – інформують у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.
Протягом ночі на дорогах державного значення працювала техніка підрядників Служби. Станом на 7 ранку було очищено 1450 кілометрів доріг, для чого були задіяні 83 комбіновані машини та 38 навантажувачів. Дорожники використали 1645 тонн піщано-сольової суміші та 51,5 тонни солі.
Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області
Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області
«Враховуючи те, що, за даними синоптиків, сніг триватиме й сьогодні, а ситуація додатково ускладниться доволі різким пониженням температури, що призведе до утворення ожеледиці, дорожники продовжують працювати у посиленому режимі», — зазначили у Службі.
Водіїв просять не заважати роботі спецтехніки, бути уважними, дотримуватися правил дорожнього руху, дистанції, швидкісного режиму та пам’ятати, що ожеледиця значно збільшує гальмівний шлях та зменшує керованість автомобілем.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2025 в 09:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зв’язку зі сніговим циклоном шляховики Харківщини перейшли на посилений режим роботи.".