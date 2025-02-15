Харьков и область засыпает снегом: как расчищают дороги (видео)

В связи со снежным циклоном дорожники Харьковщины перешли на усиленный режим работы.

«Снегопад, о котором накануне предупреждали синоптики, оказался довольно интенсивным. Снег на Харьковщине шел всю ночь, в отдельных районах области осадки были очень обильными», — информируют в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

В течение ночи на дорогах государственного значения работала техника подрядчиков Службы. По состоянию на 7 утра было очищено 1450 километров дорог, для чего были задействованы 83 комбинированные машины и 38 погрузчиков. Дорожники использовали 1645 тонн песчано-солевой смеси и 51,5 тонны соли.

Видео: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Видео: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

«Учитывая то, что, по данным синоптиков, снег будет продолжаться и сегодня, а ситуация дополнительно осложнится довольно резким понижением температуры, что приведет к образованию гололеда, дорожники продолжают работать в усиленном режиме», — отметили в Службе.

Водителей просят не мешать работе спецтехники, быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения, дистанцию, скоростной режим и помнить, что гололед значительно увеличивает тормозной путь и уменьшает управляемость автомобилем.