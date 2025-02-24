На сесії збільшили фінансування будівництва підземних шкіл у Харкові
Депутати Харківської міської ради збільшили витрати на будівництво укриттів у навчальних закладах.
Такі зміни до бюджету Харківської міської ТГ внесли сьогодні, 24 лютого, на позачерговій сесії, повідомляє Харківська міськрада.
На укриття в школах додатково спрямували 467,9 млн грн.
«Щоб наші діти могли навчатися в безпечних умовах, нам необхідно будувати школи під землею. Це вимагає значних фінансових ресурсів, тому, крім міського бюджету, ми залучаємо міжнародні фінансові інституції та звертаємося до уряду», – зазначив мер Харкова Ігор Терехов.
У 2025 році планують побудувати ще три підземні школи за рахунок залишку коштів додаткової дотації з державного бюджету.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2025 в 18:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутати Харківської міської ради збільшили витрати на будівництво укриттів у навчальних закладах.".