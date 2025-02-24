Live
  • Пн 24.02.2025
  • Харків  -7°С
  • USD 41.59
  • EUR 43.51

На сесії збільшили фінансування будівництва підземних шкіл у Харкові

Суспільство 18:47   24.02.2025
Оксана Якушко
На сесії збільшили фінансування будівництва підземних шкіл у Харкові

Депутати Харківської міської ради збільшили витрати на будівництво укриттів у навчальних закладах.

Такі зміни до бюджету Харківської міської ТГ внесли сьогодні, 24 лютого, на позачерговій сесії, повідомляє Харківська міськрада.

На укриття в школах додатково спрямували 467,9 млн грн.

«Щоб наші діти могли навчатися в безпечних умовах, нам необхідно будувати школи під землею. Це вимагає значних фінансових ресурсів, тому, крім міського бюджету, ми залучаємо міжнародні фінансові інституції та звертаємося до уряду», – зазначив мер Харкова Ігор Терехов.

У 2025 році планують побудувати ще три підземні школи за рахунок залишку коштів додаткової дотації з державного бюджету.

Читайте також: На в’їзді до Харківщини встановили прапори бригад, що захищають регіон (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Назви вісьмох вулиць і провулків зникнуть з мапи Харкова
Назви вісьмох вулиць і провулків зникнуть з мапи Харкова
24.02.2025, 19:20
Жінка в Харкові захопила землю і відкрила кафе з батутом – правоохоронці
Жінка в Харкові захопила землю і відкрила кафе з батутом – правоохоронці
24.02.2025, 16:04
Вранці росіяни обстріляли Харків, пошкоджене підприємство – Терехов
Вранці росіяни обстріляли Харків, пошкоджене підприємство – Терехов
24.02.2025, 07:06
На сесії збільшили фінансування будівництва підземних шкіл у Харкові
На сесії збільшили фінансування будівництва підземних шкіл у Харкові
24.02.2025, 18:47
Скільки людей вбили росіяни на Харківщині за три роки Великої війни
Скільки людей вбили росіяни на Харківщині за три роки Великої війни
24.02.2025, 18:10
670 млн – на метро, 56 млн – на допомогу армії: зміни у бюджеті Харкова
670 млн – на метро, 56 млн – на допомогу армії: зміни у бюджеті Харкова
24.02.2025, 16:50

Новини за темою:

18:47
На сесії збільшили фінансування будівництва підземних шкіл у Харкові
18:10
Скільки людей вбили росіяни на Харківщині за три роки Великої війни
16:50
670 млн – на метро, 56 млн – на допомогу армії: зміни у бюджеті Харкова
16:04
Жінка в Харкові захопила землю і відкрила кафе з батутом – правоохоронці
14:42
Скільки будинків пошкодила РФ за три роки в Харкові: дані Терехова

Ви читали новину: «На сесії збільшили фінансування будівництва підземних шкіл у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2025 в 18:47;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутати Харківської міської ради збільшили витрати на будівництво укриттів у навчальних закладах.".