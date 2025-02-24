На сесії збільшили фінансування будівництва підземних шкіл у Харкові

Депутати Харківської міської ради збільшили витрати на будівництво укриттів у навчальних закладах.

Такі зміни до бюджету Харківської міської ТГ внесли сьогодні, 24 лютого, на позачерговій сесії, повідомляє Харківська міськрада.

На укриття в школах додатково спрямували 467,9 млн грн.

«Щоб наші діти могли навчатися в безпечних умовах, нам необхідно будувати школи під землею. Це вимагає значних фінансових ресурсів, тому, крім міського бюджету, ми залучаємо міжнародні фінансові інституції та звертаємося до уряду», – зазначив мер Харкова Ігор Терехов.

У 2025 році планують побудувати ще три підземні школи за рахунок залишку коштів додаткової дотації з державного бюджету.