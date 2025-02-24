На сессии увеличили финансирование строительства подземных школ в Харькове

Депутаты Харьковского городского совета увеличили расходы на строительство укрытий в учебных заведениях.

Такие изменения в бюджет Харьковской городской ТГ внесли сегодня, 24 февраля, на внеочередной сессии, передает Харьковский горсовет.

На укрытие в школах дополнительно направили 467,9 млн. грн.

«Чтобы наши дети могли учиться в безопасных условиях, нам необходимо строить школы под землей. Это требует значительных финансовых ресурсов, поэтому кроме городского бюджета мы привлекаем международные финансовые институты и обращаемся к правительству», — отметил мэр Харькова Игорь Терехов.

В 2025 году планируется построить еще три подземные школы за счет остатка средств дополнительной дотации из государственного бюджета.