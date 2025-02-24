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На сессии увеличили финансирование строительства подземных школ в Харькове

Общество 18:47   24.02.2025
Оксана Якушко
На сессии увеличили финансирование строительства подземных школ в Харькове Фото: ХГС

Депутаты Харьковского городского совета увеличили расходы на строительство укрытий в учебных заведениях.

Такие изменения в бюджет Харьковской городской ТГ внесли сегодня, 24 февраля, на внеочередной сессии, передает Харьковский горсовет.

На укрытие в школах дополнительно направили 467,9 млн. грн.

«Чтобы наши дети могли учиться в безопасных условиях, нам необходимо строить школы под землей. Это требует значительных финансовых ресурсов, поэтому кроме городского бюджета мы привлекаем международные финансовые институты и обращаемся к правительству», — отметил мэр Харькова Игорь Терехов.

В 2025 году планируется построить еще три подземные школы за счет остатка средств дополнительной дотации из государственного бюджета.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 24 февраля 2025 в 18:47;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутаты Харьковского городского совета увеличили расходы на строительство укрытий в учебных заведениях.".