На сессии увеличили финансирование строительства подземных школ в Харькове
Фото: ХГС
Депутаты Харьковского городского совета увеличили расходы на строительство укрытий в учебных заведениях.
Такие изменения в бюджет Харьковской городской ТГ внесли сегодня, 24 февраля, на внеочередной сессии, передает Харьковский горсовет.
На укрытие в школах дополнительно направили 467,9 млн. грн.
«Чтобы наши дети могли учиться в безопасных условиях, нам необходимо строить школы под землей. Это требует значительных финансовых ресурсов, поэтому кроме городского бюджета мы привлекаем международные финансовые институты и обращаемся к правительству», — отметил мэр Харькова Игорь Терехов.
В 2025 году планируется построить еще три подземные школы за счет остатка средств дополнительной дотации из государственного бюджета.
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2025 в 18:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутаты Харьковского городского совета увеличили расходы на строительство укрытий в учебных заведениях.".