Live
  • Нд 02.03.2025
  • Харків  -0°С
  • USD 41.51
  • EUR 43.49

На місця «прильотів» у Харкові одразу ж приїжджає спеціальний автобус (відео)

Суспільство 15:40   02.03.2025
Олена Нагорна
На місця «прильотів» у Харкові одразу ж приїжджає спеціальний автобус (відео) Фото: Харківська міськрада

Автобус швидкого реагування, створений для допомоги постраждалим внаслідок обстрілів, продовжує працювати в Харкові.

“Ми переобладнали один з автобусів, який ми отримали від наших друзів, партнерів, – нагадав Терехов. – Сьогодні він дуже серйозно допомагає нам під час надзвичайних ситуацій. Там є дизельний генератор, там можуть люди перебувати. Там усе обладнане для того, щоб люди мали можливість гарячі напої отримати. Крім цього, столик спеціальний для малюків є. Там є теплі речі, аптечки. Спеціалісти, які там працюють, роблять все для того, щоб люди могли перебувати й отримувати там допомогу”.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, перший виїзд автобуса відбувся увечері 20 грудня 2024 року, коли російський безпілотник атакував Салтівський район.

Читайте також: «Лютий закінчився жорстокими атаками»: Терехов назвав кількість руйнувань

Автор: Олена Нагорна
Популярно
На місця «прильотів» у Харкові одразу ж приїжджає спеціальний автобус (відео)
На місця «прильотів» у Харкові одразу ж приїжджає спеціальний автобус (відео)
02.03.2025, 15:40
Вступ до IT: Які предмети потрібно здавати на програміста
Вступ до IT: Які предмети потрібно здавати на програміста
06.09.2024, 15:13
Купу порушень знайшли на цвинтарях під Харковом: просять поки не ховати людей
Купу порушень знайшли на цвинтарях під Харковом: просять поки не ховати людей
02.03.2025, 14:43
“НЛО” чи “Око Саурона”: астроном пояснив, що за світло бачили над Харковом
“НЛО” чи “Око Саурона”: астроном пояснив, що за світло бачили над Харковом
02.03.2025, 08:18
Диференційована система скоротила час тривог у Харкові на 40% – Терехов
Диференційована система скоротила час тривог у Харкові на 40% – Терехов
02.03.2025, 11:40
Новини Харкова – головне за 2 березня: фронт, ефективність нової тривоги
Новини Харкова – головне за 2 березня: фронт, ефективність нової тривоги
02.03.2025, 12:35

Новини за темою:

11:40
Диференційована система скоротила час тривог у Харкові на 40% – Терехов
11:11
Оновлені дані щодо наслідків атаки дронів на Харків повідомив Терехов
13:01
Понад 20 разів ворог обстріляв Харків у лютому: чим били, статистика Терехова
01:48
Атака дронів на Харків: Терехов повідомив про дев’ять влучань, є постраждалі
23:57
Вибухи лунають у Харкові: атака БпЛА, є “прильоти”

Ви читали новину: «На місця «прильотів» у Харкові одразу ж приїжджає спеціальний автобус (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2025 в 15:40;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автобус швидкого реагування, створений для допомоги постраждалим внаслідок обстрілів, продовжує працювати в Харкові.".