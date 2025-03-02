На місця «прильотів» у Харкові одразу ж приїжджає спеціальний автобус (відео)
Автобус швидкого реагування, створений для допомоги постраждалим внаслідок обстрілів, продовжує працювати в Харкові.
“Ми переобладнали один з автобусів, який ми отримали від наших друзів, партнерів, – нагадав Терехов. – Сьогодні він дуже серйозно допомагає нам під час надзвичайних ситуацій. Там є дизельний генератор, там можуть люди перебувати. Там усе обладнане для того, щоб люди мали можливість гарячі напої отримати. Крім цього, столик спеціальний для малюків є. Там є теплі речі, аптечки. Спеціалісти, які там працюють, роблять все для того, щоб люди могли перебувати й отримувати там допомогу”.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Нагадаємо, перший виїзд автобуса відбувся увечері 20 грудня 2024 року, коли російський безпілотник атакував Салтівський район.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, автобус, новини Харкова, прилеты;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2025 в 15:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автобус швидкого реагування, створений для допомоги постраждалим внаслідок обстрілів, продовжує працювати в Харкові.".