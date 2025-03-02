На місця «прильотів» у Харкові одразу ж приїжджає спеціальний автобус (відео)

Автобус швидкого реагування, створений для допомоги постраждалим внаслідок обстрілів, продовжує працювати в Харкові.

“Ми переобладнали один з автобусів, який ми отримали від наших друзів, партнерів, – нагадав Терехов. – Сьогодні він дуже серйозно допомагає нам під час надзвичайних ситуацій. Там є дизельний генератор, там можуть люди перебувати. Там усе обладнане для того, щоб люди мали можливість гарячі напої отримати. Крім цього, столик спеціальний для малюків є. Там є теплі речі, аптечки. Спеціалісти, які там працюють, роблять все для того, щоб люди могли перебувати й отримувати там допомогу”.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, перший виїзд автобуса відбувся увечері 20 грудня 2024 року, коли російський безпілотник атакував Салтівський район.