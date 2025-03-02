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На места «прилетов» в Харькове сразу же приезжает специальный автобус (видео)

Общество 15:40   02.03.2025
Елена Нагорная
На места «прилетов» в Харькове сразу же приезжает специальный автобус (видео) Фото: Харьковский горсовет

Автобус быстрого реагирования, созданный для оказания помощи пострадавшим в результате обстрелов, продолжает работать в Харькове.

«Мы переоборудовали один из автобусов, который мы получили от наших друзей, партнеров, — напомнил Терехов. — Сегодня он очень серьезно помогает нам во время чрезвычайных ситуаций. Там есть дизельный генератор, там могут люди находиться. Там все оборудовано для того, чтобы люди имели возможность горячие напитки получить. Кроме этого, столик специальный для малышей есть. Там есть теплые вещи, аптечки. Специалисты, которые там работают, делают все для того, чтобы люди могли находиться и получать там помощь».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, первый выезд автобуса состоялся вечером 20 декабря 2024 года, когда российский беспилотник атаковал Салтовский район.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 марта 2025 в 15:40;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Автобус быстрого реагирования, созданный для оказания помощи пострадавшим в результате обстрелов, продолжает работать в Харькове.".