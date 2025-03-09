Терехов: Проблем із роботою немає у Харкові, є проблеми з зарплатами
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив ТСН, що намагається, щоб бюджет міста був не лише соціальним.
Якщо взяти статистику, то у Харкові приріст по підприємствах, заявив Терехов. Хоча чимало є й релокованих. Мер сподівається, щоб підприємства, що працюють у місті зараз, залишаться після війни в Харкові.
«Є проблеми не стільки з роботою, насправді. Вакансії то в нас є, а з зарплатою є проблеми. Ніхто ж не хоче працювати, й ви також, на 8 тисяч гривень, або на 10 тисяч гривень. Оце головне. У нас є вакансії в наших комунальних підприємствах. Чудово розуміємо, що сьогодні дійсно нам потрібно, щоб заробітна плата підіймалася, але ж коштом чого? Оце головне. Певний час потрібний. Поки йде війна, ми намагаємося балансувати, щоб на все вистачало. І на соціальний бюджет. Але неможливо, щоб бюджет був лише соціальним. Потрібно розвиватися, не може місто стагнувати, потрібно будувати, потрібно щось нове робити», – зазначив Терехов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, зарплата, робота, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2025 в 12:39;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив ТСН, що намагається, щоб бюджет міста був не лише соціальним.".