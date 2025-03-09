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Терехов: Проблем с работой нет в Харькове, есть проблемы с зарплатами

Общество 12:39   09.03.2025
Оксана Якушко
Терехов: Проблем с работой нет в Харькове, есть проблемы с зарплатами Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил ТСН, что пытается, чтобы бюджет города был не только социальным.

Если взять статистику, то в Харькове прирост по предприятиям, заявил Терехов. Хотя немало есть и релоцированных. Мэр надеется, чтобы предприятия, работающие в городе сейчас, останутся после войны в Харькове.

«Есть проблемы не столько с работой, на самом деле. Вакансии у нас есть, а с зарплатой есть проблемы. Никто же не хочет работать, и вы тоже, на 8 тысяч гривен, или на 10 тысяч гривен. Это главное. У нас есть вакансии в наших коммунальных предприятиях. Прекрасно понимаем, что сегодня действительно нам нужно, чтобы заработная плата поднималась, но за счет чего? Это главное. Некоторое время нужно. Пока идет война, мы стараемся балансировать, чтобы на все хватало. И на социальный бюджет. Но невозможно, чтобы бюджет был только социальным. Нужно развиваться, не может город стагнировать, нужно строить, нужно что-нибудь новое делать», — отметил Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 марта 2025 в 12:39;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил ТСН, что пытается, чтобы бюджет города был не только социальным.".