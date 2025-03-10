Застілля 8 березня у Харкові завершилося різаниною: що відомо
Фото: ГУНП в Харківській області
Правоохоронці підозрюють у Харкові чоловіка в розбійному нападі. Інцидент стався 8 березня.
Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, фігурант перебував в гостях у малознайомих осіб в Холодногірському районі. Під час розпивання алкогольних напоїв між ним і одним із присутніх виник конфлікт.
«У ході сварки нападник завдав потерпілому ножове поранення, після чого відкрито заволодів його мобільним телефоном та банківською карткою і залишив місце події», – з’ясували у поліції.
Правоохоронці затримали ймовірного нападника. У нього виявили викрадене майно потерпілого.
Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ. Якщо провину доведуть, йому «світить» від 8 до 15 років тюрми із конфіскацією майна.
Читайте також: Одного бійця ЗСУ отруїла, іншого – підірвала: підозрюють харків’янку
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: нападение, новини Харкова, поліція, поножовщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Застілля 8 березня у Харкові завершилося різаниною: що відомо»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2025 в 13:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці підозрюють у Харкові чоловіка в розбійному нападі. Інцидент стався 8 березня.".