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Застілля 8 березня у Харкові завершилося різаниною: що відомо

Суспільство 13:10   10.03.2025
Вікторія Яковенко
Застілля 8 березня у Харкові завершилося різаниною: що відомо Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці підозрюють у Харкові чоловіка в розбійному нападі. Інцидент стався 8 березня.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, фігурант перебував в гостях у малознайомих осіб в Холодногірському районі. Під час розпивання алкогольних напоїв між ним і одним із присутніх виник конфлікт.

«У ході сварки нападник завдав потерпілому ножове поранення, після чого відкрито заволодів його мобільним телефоном та банківською карткою і залишив місце події», – з’ясували у поліції.

Правоохоронці затримали ймовірного нападника. У нього виявили викрадене майно потерпілого.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ. Якщо провину доведуть, йому «світить» від 8 до 15 років тюрми із конфіскацією майна.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2025 в 13:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці підозрюють у Харкові чоловіка в розбійному нападі. Інцидент стався 8 березня.".