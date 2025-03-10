Застілля 8 березня у Харкові завершилося різаниною: що відомо

Правоохоронці підозрюють у Харкові чоловіка в розбійному нападі. Інцидент стався 8 березня.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, фігурант перебував в гостях у малознайомих осіб в Холодногірському районі. Під час розпивання алкогольних напоїв між ним і одним із присутніх виник конфлікт.

«У ході сварки нападник завдав потерпілому ножове поранення, після чого відкрито заволодів його мобільним телефоном та банківською карткою і залишив місце події», – з’ясували у поліції.

Правоохоронці затримали ймовірного нападника. У нього виявили викрадене майно потерпілого.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ. Якщо провину доведуть, йому «світить» від 8 до 15 років тюрми із конфіскацією майна.