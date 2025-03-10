Одного бійця ЗСУ отруїла, іншого – підірвала: підозрюють харків’янку

У роботі на ворога підозрюють 38-річну харків’янку, пишуть у Харківській облпрокуратурі.

За даними слідства, фігурантка – працівниця ІТ-сфери. Мабуть, саме російські куратори доручили виготовити саморобні вибухівки. Жінка не просто взялася за це завдання, а намагалася виконати її максимально якісно. Так для того, щоб вони спрацювали “ефективніше”, підозрювана використала металеві елементи, зазначили у прокуратурі.

“Одну з вибухівок жінка, діючи за вказівками куратора, сховала в визначеному схроні. Звідти пристрій забрала інша агентка і заклала біля будинку ветерана ЗСУ – внаслідок вибуху потерпілий отримав поранення та надалі був ушпиталений. Цю агентку було викрито, наразі її взято під варту“, – пишуть правоохоронці.

Другу вибухівку підозрювана замаскувала під вогнегасник і сховала вдома.

А за інформацією СБУ, окрім цього, підозрювана отруїла ще одного українського військового.

“Щоб вбити українського воїна, зрадниця під виглядом «волонтерської» допомоги передала йому ліки та продукти харчування, в які підмішала отруйні речовини. Після цього військового у тяжкому стані госпіталізували до місцевого шпиталю”, – додали силовики.

Правоохоронці вже вручили ймовірній зрадниці підозру. Наразі вона перебуває під вартою без права внесення застави, додали у прокуратурі.