Одного бійця ЗСУ отруїла, іншого – підірвала: підозрюють харків’янку
У роботі на ворога підозрюють 38-річну харків’янку, пишуть у Харківській облпрокуратурі.
За даними слідства, фігурантка – працівниця ІТ-сфери. Мабуть, саме російські куратори доручили виготовити саморобні вибухівки. Жінка не просто взялася за це завдання, а намагалася виконати її максимально якісно. Так для того, щоб вони спрацювали “ефективніше”, підозрювана використала металеві елементи, зазначили у прокуратурі.
“Одну з вибухівок жінка, діючи за вказівками куратора, сховала в визначеному схроні. Звідти пристрій забрала інша агентка і заклала біля будинку ветерана ЗСУ – внаслідок вибуху потерпілий отримав поранення та надалі був ушпиталений. Цю агентку було викрито, наразі її взято під варту“, – пишуть правоохоронці.
Другу вибухівку підозрювана замаскувала під вогнегасник і сховала вдома.
А за інформацією СБУ, окрім цього, підозрювана отруїла ще одного українського військового.
“Щоб вбити українського воїна, зрадниця під виглядом «волонтерської» допомоги передала йому ліки та продукти харчування, в які підмішала отруйні речовини. Після цього військового у тяжкому стані госпіталізували до місцевого шпиталю”, – додали силовики.
Правоохоронці вже вручили ймовірній зрадниці підозру. Наразі вона перебуває під вартою без права внесення застави, додали у прокуратурі.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У роботі на ворога підозрюють 38-річну харків’янку, пишуть у Харківській облпрокуратурі.".