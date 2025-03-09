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У 8 березня росіяни вбили мирну жінку на Харківщині

Події 13:51   09.03.2025
Оксана Якушко
У 8 березня росіяни вбили мирну жінку на Харківщині

73-річна мешканка села Петропавлівка Куп’янського району загинула 8 березня через удар росіян.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

9 березня близько 7:30 росіяни гатили по селу Стецьківка. Пошкодили вікна житлового будинку та господарчі споруди. Без постраждалих.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2025 в 13:51;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "73-річна мешканка села Петропавлівка Куп’янського району загинула 8 березня через удар росіян.".