У 8 березня росіяни вбили мирну жінку на Харківщині

73-річна мешканка села Петропавлівка Куп’янського району загинула 8 березня через удар росіян.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

9 березня близько 7:30 росіяни гатили по селу Стецьківка. Пошкодили вікна житлового будинку та господарчі споруди. Без постраждалих.