У 8 березня росіяни вбили мирну жінку на Харківщині
73-річна мешканка села Петропавлівка Куп’янського району загинула 8 березня через удар росіян.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
9 березня близько 7:30 росіяни гатили по селу Стецьківка. Пошкодили вікна житлового будинку та господарчі споруди. Без постраждалих.
Читайте також: Терехов розповів, куди подінуть переселенців з гуртожитків Харкова
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: жінка, Петропавловка, росіяни, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У 8 березня росіяни вбили мирну жінку на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2025 в 13:51;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "73-річна мешканка села Петропавлівка Куп’янського району загинула 8 березня через удар росіян.".