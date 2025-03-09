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На 8 марта россияне убили мирную женщину в Харьковской области

Происшествия 13:51   09.03.2025
Оксана Якушко
На 8 марта россияне убили мирную женщину в Харьковской области

73-летняя жительница села Петропавловка Купянского района погибла 8 марта из-за удара россиян.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

9 марта около 7:30 россияне били по селу Стецковка. Повредили окна жилого дома и хозяйственные постройки. Без пострадавших.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 марта 2025 в 13:51;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "73-летняя жительница села Петропавловка Купянского района погибла 8 марта из-за удара россиян.".