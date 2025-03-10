Одного бойца ВСУ отравила, другого – подорвала: подозревают харьковчанку

В работе на врага подозревают 38-летнюю харьковчанку, пишут в Харьковской облпрокуратуре.

По данным следствия, фигурантка – работница IT-сферы. Вероятно, именно российские кураторы поручили ей изготовить самодельные взрывчатки. Женщина не просто взялась за эту задачу, но и пыталась выполнить ее максимально качественно. Так, для того, чтобы они сработали «эффективнее», подозреваемая использовала металлические элементы, отметили в прокуратуре.

«Одну из взрывчаток женщина, действуя по указаниям куратора, спрятала в определенном тайнике. Оттуда устройство забрала другая агент и заложила у дома ветерана ВСУ — в результате взрыва потерпевший получил ранения и в дальнейшем был госпитализирован. Эта агентка была разоблачена, сейчас она взята под стражу», – уточнили правоохранители.

Вторую взрывчатку подозреваемая замаскировала под огнетушитель и спрятала дома.

А по информации СБУ, помимо этого, подозреваемая отравила еще одного украинского военного.

«Чтобы убить украинского воина, предательница под видом волонтерской помощи передала ему лекарства и продукты питания, в которые подмешала ядовитые вещества. После этого военного в тяжелом состоянии госпитализировали в местный госпиталь», – пишут силовики.

Правоохранители уже вручили вероятной предательнице подозрение. На данный момент она находится под стражей без права внесения залога, добавили в прокуратуре.

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