Одного бойца ВСУ отравила, другого – подорвала: подозревают харьковчанку
В работе на врага подозревают 38-летнюю харьковчанку, пишут в Харьковской облпрокуратуре.
По данным следствия, фигурантка – работница IT-сферы. Вероятно, именно российские кураторы поручили ей изготовить самодельные взрывчатки. Женщина не просто взялась за эту задачу, но и пыталась выполнить ее максимально качественно. Так, для того, чтобы они сработали «эффективнее», подозреваемая использовала металлические элементы, отметили в прокуратуре.
«Одну из взрывчаток женщина, действуя по указаниям куратора, спрятала в определенном тайнике. Оттуда устройство забрала другая агент и заложила у дома ветерана ВСУ — в результате взрыва потерпевший получил ранения и в дальнейшем был госпитализирован. Эта агентка была разоблачена, сейчас она взята под стражу», – уточнили правоохранители.
Вторую взрывчатку подозреваемая замаскировала под огнетушитель и спрятала дома.
А по информации СБУ, помимо этого, подозреваемая отравила еще одного украинского военного.
«Чтобы убить украинского воина, предательница под видом волонтерской помощи передала ему лекарства и продукты питания, в которые подмешала ядовитые вещества. После этого военного в тяжелом состоянии госпитализировали в местный госпиталь», – пишут силовики.
Правоохранители уже вручили вероятной предательнице подозрение. На данный момент она находится под стражей без права внесения залога, добавили в прокуратуре.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: коллаборантка, предательница, прокуратура, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 марта 2025 в 10:34;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В работе на врага подозревают 38-летнюю харьковчанку, пишут в Харьковской облпрокуратуре.".