Застолье 8 марта в Харькове завершилось поножовщиной: что известно
Фото: ГУНП в Харьковской области
Правоохранители подозревают в Харькове мужчину в разбойном нападении. Инцидент произошел 8 марта.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, фигурант находился в гостях у малознакомых в Холодногорском районе. При распитии алкогольных напитков между ним и одним из присутствующих произошел конфликт.
«В ходе ссоры нападавший нанес потерпевшему ножевое ранение, после чего открыто завладел его мобильным телефоном и банковской карточкой и покинул место происшествия», — выяснили в полиции.
Правоохранители задержали предполагаемого нападающего. У него обнаружили похищенное имущество потерпевшего.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) УКУ. Если вину докажут, ему «светит» от 8 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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- • Дата публикации материала: 10 марта 2025 в 13:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители подозревают в Харькове мужчину в разбойном нападении. Инцидент произошел 8 марта.".