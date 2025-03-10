Застолье 8 марта в Харькове завершилось поножовщиной: что известно

Правоохранители подозревают в Харькове мужчину в разбойном нападении. Инцидент произошел 8 марта.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, фигурант находился в гостях у малознакомых в Холодногорском районе. При распитии алкогольных напитков между ним и одним из присутствующих произошел конфликт.

«В ходе ссоры нападавший нанес потерпевшему ножевое ранение, после чего открыто завладел его мобильным телефоном и банковской карточкой и покинул место происшествия», — выяснили в полиции.

Правоохранители задержали предполагаемого нападающего. У него обнаружили похищенное имущество потерпевшего.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) УКУ. Если вину докажут, ему «светит» от 8 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.