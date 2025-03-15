Два дні світло відключатимуть в Харкові: обленерго опублікувало адреси

18 і 19 березня з 8:00 до 19:00 частково будуть знеструмлені споживачі Салтівського району Харкова.

За даними АТ «Харківобленерго», у цей час проводитимуть аварійно-відновлювальні роботи. Світла не буде за такими адресами:

🔷 Салтівське шосе: б. 228, 230, 236, 238, 240, 240А, 240Б, 240Г, 240В, 242А, 242, 242В, 244, 248, 250, 250а, 252, 256а, 254, 256, 256В;

🔷 вул. Карпатська: б. 67-111 (непарна сторона), 62-102 (парна сторона);

🔷 вул. Литовська: б. 154-168 (парна), 141-153 (непарна);

🔷 вул.Благодатна: б. 2 (гуртожитки), 1-61, 65-103;

🔷 1-й пр-д Карпатський: б. 3, 3в, 4, 5, 6, 7, 8;

🔷 пр-т Тракторобудівників: б. 2-86 (парна);

🔷 вул.Єдності: б. 171, 171А, 171Б, 171В, 171Г, 171Д, 171Ж,171Е, 171 (корп. 1-4), 171″З”, 171/2, 171К, 171К1, 171К4, 177, 177А, 177Б, 179, 179А, 179Б;

🔷 вул. Амосова: б. 6, 6А, 9А, 13, 13А, 15, 15А, 17, 18, 19, 20, 24, 26;

🔷 вул. Естонська: б. 68, 70, 72, 78, 82;

🔷 пр-д Карпатський: б. 11;

🔷 в-д Карпатський: б. 15

🔷 вул. Солов’їна: б. 1-43 (непарна), 2, 6-22, 26, 28, 32-42 (парна);

🔷 вул. Велозаводська: 35.

Нагадаємо, раніше в АТ «Харківобленерго» попереджали, що у понеділок, 17 березня, в Основ’янському районі продовжаться аварійно-відновлювальні роботи. Світла не буде з 9:00 до 17:00. Перелік адрес.