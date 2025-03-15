Два дня свет будут отключать в Харькове: облэнерго опубликовало адреса

18 и 19 марта с 8:00 до 19:00 частично будут обесточены потребители Салтовского района Харькова.

По данным АО «Харьковоблэнерго», в это время будут проводить аварийно-восстановительные работы. Света не будет по следующим адресам:

🔷 Салтовское шоссе: д. 228, 230, 236, 238, 240, 240А, 240Б, 240Г, 240В, 242А, 242, 242В, 244, 248, 250, 250а, 252, 256а;

🔷 ул. Карпатская: д. 67-111 (нечетная сторона), 62-102 (четная сторона);

🔷 ул. Литовская: д. 154-168 (четная), 141-153 (нечетная);

🔷 ул.Благодатная: д. 2 (общежития), 1-61, 65-103;

🔷 1-й пр-д Карпатский: д. 3, 3в, 4, 5, 6, 7, 8;

🔷 пр-т Тракторостроителей: д. 2-86 (четная);

🔷 ул. Единства: д. 171, 171А, 171Б, 171В, 171Г, 171Д, 171К, 171К, 171К, 171К, 171К, 171К 1 179Б;

🔷 ул. Амосова: д. 6, 6А, 9А, 13, 13А, 15, 15А, 17, 18, 19, 20, 24, 26;

🔷 ул. Эстонская: д. 68, 70, 72, 78, 82;

🔷 пр-д Карпатский: д. 11;

🔷 в-д Карпатский: д. 15

🔷 ул. Соловьиная: д. 1-43 (нечетная), 2, 6-22, 26, 28, 32-42 (четная);

🔷 ул. Велозаводская: 35.

Напомним, ранее в АО «Харьковоблэнерго» предупреждали, что в понедельник, 17 марта, в Основянском районе продолжатся аварийно-восстановительные работы. Света не будет с 9:00 до 17:00. Список адресов.