Два дня свет будут отключать в Харькове: облэнерго опубликовало адреса
18 и 19 марта с 8:00 до 19:00 частично будут обесточены потребители Салтовского района Харькова.
По данным АО «Харьковоблэнерго», в это время будут проводить аварийно-восстановительные работы. Света не будет по следующим адресам:
🔷 Салтовское шоссе: д. 228, 230, 236, 238, 240, 240А, 240Б, 240Г, 240В, 242А, 242, 242В, 244, 248, 250, 250а, 252, 256а;
🔷 ул. Карпатская: д. 67-111 (нечетная сторона), 62-102 (четная сторона);
🔷 ул. Литовская: д. 154-168 (четная), 141-153 (нечетная);
🔷 ул.Благодатная: д. 2 (общежития), 1-61, 65-103;
🔷 1-й пр-д Карпатский: д. 3, 3в, 4, 5, 6, 7, 8;
🔷 пр-т Тракторостроителей: д. 2-86 (четная);
🔷 ул. Единства: д. 171, 171А, 171Б, 171В, 171Г, 171Д, 171К, 171К, 171К, 171К, 171К, 171К 1 179Б;
🔷 ул. Амосова: д. 6, 6А, 9А, 13, 13А, 15, 15А, 17, 18, 19, 20, 24, 26;
🔷 ул. Эстонская: д. 68, 70, 72, 78, 82;
🔷 пр-д Карпатский: д. 11;
🔷 в-д Карпатский: д. 15
🔷 ул. Соловьиная: д. 1-43 (нечетная), 2, 6-22, 26, 28, 32-42 (четная);
🔷 ул. Велозаводская: 35.
Напомним, ранее в АО «Харьковоблэнерго» предупреждали, что в понедельник, 17 марта, в Основянском районе продолжатся аварийно-восстановительные работы. Света не будет с 9:00 до 17:00. Список адресов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", новости Харькова, салтовский район, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2025 в 15:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 и 19 марта с 8:00 до 19:00 частично будут обесточены потребители Салтовского района Харькова.".