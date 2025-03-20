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Тимофій, Кіра, Аяз та Айша: як на Харківщині називали дітей у 2024-му

Суспільство 15:18   20.03.2025
Вікторія Яковенко
Тимофій, Кіра, Аяз та Айша: як на Харківщині називали дітей у 2024-му Фото: Міністерство юстиції України

У Міністерстві юстиції України назвали найпоширеніші та рідковживані імена, які давали дітям у 2024 році.

«Кожна область має свої унікальні імена, що надає всім куточкам нашої держави свого неповторного колориту. Наприклад, на заході України частіше зустрічаються такі імена, як Вікторія та Артем, тоді як на сході — Катерина та Дмитро. Північ України відзначається популярністю імен Анна та Максим, а на півдні України частіше можна зустріти Марію та Владислава. Крім популярних, кожна область України вирізняється рідковживаними іменами», – зазначили у Мін’юсті.

Зокрема на Харківщині, у 2024 році найпоширенішими іменами були: Тимофій, Богдан, Дмитро та Олександр, а також Кіра, Катерина, Софія та Мілана.

Рідковживані імена: Амір, Джаміль, Філін, Аяз, а також Айша, Моніка, Ассоль та Жасмін.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Тимофій, Кіра, Аяз та Айша: як на Харківщині називали дітей у 2024-му»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2025 в 15:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Міністерстві юстиції України назвали найпоширеніші та рідковживані імена, які давали дітям у 2024 році.".