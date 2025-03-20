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Тимофей, Кира, Аяз и Айша: как на Харьковщине называли детей в 2024-м

Общество 15:18   20.03.2025
Виктория Яковенко
Тимофей, Кира, Аяз и Айша: как на Харьковщине называли детей в 2024-м Фото: Министерство юстиции Украины

В Министерстве юстиции Украины назвали самые распространенные и редкие имена, которые давали детям в 2024 году.

«Каждая область имеет свои уникальные имена, что придает всем уголкам нашего государства свой неповторимый колорит. Например, на западе Украины чаще встречаются такие имена, как Виктория и Артем, тогда как на востоке – Екатерина и Дмитрий. Север Украины отличается популярностью имен Анна и Максим, а на юге Украины чаще встречается Мария и Владислав. Кроме популярных, каждая область Украины отличается редкими именами», — отметили в Министерстве юстиции.

В частности, в Харьковской области, в 2024 году самыми распространенными именами были: Тимофей, Богдан, Дмитрий и Александр, а также Кира, Екатерина, София и Милана.

Редкие имена: Амир, Джамиль, Филин, Аяз, а также Айша, Моника, Ассоль и Жасмин.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 марта 2025 в 15:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Министерстве юстиции Украины назвали самые распространенные и редкие имена, которые давали детям в 2024 году.".