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Де на Північній Салтівці відновлюють будинок після “прильоту”

Суспільство 09:56   25.06.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Де на Північній Салтівці відновлюють будинок після “прильоту” Фото: ХМР

Аварійно-відновлювальні роботи виконують в одній із багатоповерхівок на Північній Салтівці, пишуть у пресслужбі мерії.

Відновлюють будинок на Північній Салтівці
Фото: ХМР

Наразі робітники відновлюють дев’ятиповерхівку на вулиці Наталії Ужвій.

Відновлюють будинок на Північній Салтівці
Фото: ХМР

Як повідомили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, зараз будівельники демонтують пошкоджені залізобетонні конструкції, проводять зварювальні роботи, очищають стіни від старої фарби й сажі, а також замінюють інженерні мережі та встановлюють нові вікна“, – передають у міськраді.

Відновлюють будинок на Північній Салтівці
Фото: ХМР

Також у будинку планують відновити фасад, покрівлю та інші зруйновані елементи конструкцій. Крім того, робітники мають капітально відремонтувати місця загального користування.

Читайте також: Будинок у центрі Харкова, де був паб «Старий Хем», планують відреставрувати

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2025 в 09:56;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аварійно-відновлювальні роботи виконують в одній із багатоповерхівок на Північній Салтівці, пишуть у пресслужбі мерії.".