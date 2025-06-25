Де на Північній Салтівці відновлюють будинок після “прильоту”
Фото: ХМР
Аварійно-відновлювальні роботи виконують в одній із багатоповерхівок на Північній Салтівці, пишуть у пресслужбі мерії.
Наразі робітники відновлюють дев’ятиповерхівку на вулиці Наталії Ужвій.
“Як повідомили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, зараз будівельники демонтують пошкоджені залізобетонні конструкції, проводять зварювальні роботи, очищають стіни від старої фарби й сажі, а також замінюють інженерні мережі та встановлюють нові вікна“, – передають у міськраді.
Також у будинку планують відновити фасад, покрівлю та інші зруйновані елементи конструкцій. Крім того, робітники мають капітально відремонтувати місця загального користування.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2025 в 09:56;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аварійно-відновлювальні роботи виконують в одній із багатоповерхівок на Північній Салтівці, пишуть у пресслужбі мерії.".