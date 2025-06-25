Где на Северной Салтовке восстанавливают дом после «прилета»

Аварийно-восстановительные работы выполняют в одной из многоэтажек на Северной Салтовке, пишут в пресс-службе мэрии.

На данный момент рабочие восстанавливают девятиэтажку на улице Натальи Ужвий.

«Как сообщили в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции, сейчас строители демонтируют поврежденные железобетонные конструкции, производят сварочные работы, очищают стены от старой краски и сажи, а также заменяют инженерные сети и устанавливают новые окна», – передают в горсовете.

Также в доме планируют восстановить фасад, кровлю и другие разрушенные элементы конструкций. Кроме того, рабочие должны капитально отремонтировать места общего пользования.