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Где на Северной Салтовке восстанавливают дом после «прилета»

Общество 09:56   25.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Где на Северной Салтовке восстанавливают дом после «прилета» Фото: ХГС

Аварийно-восстановительные работы выполняют в одной из многоэтажек на Северной Салтовке, пишут в пресс-службе мэрии.

Восстанавливают дом на Северной Салтовке
Фото: ХГС

На данный момент рабочие восстанавливают девятиэтажку на улице Натальи Ужвий.

Восстанавливают дом на Северной Салтовке
Фото: ХГС

«Как сообщили в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции, сейчас строители демонтируют поврежденные железобетонные конструкции, производят сварочные работы, очищают стены от старой краски и сажи, а также заменяют инженерные сети и устанавливают новые окна», – передают в горсовете.

Восстанавливают дом на Северной Салтовке
Фото: ХГС

Также в доме планируют восстановить фасад, кровлю и другие разрушенные элементы конструкций. Кроме того, рабочие должны капитально отремонтировать места общего пользования.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2025 в 09:56;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аварийно-восстановительные работы выполняют в одной из многоэтажек на Северной Салтовке, пишут в пресс-службе мэрии.".