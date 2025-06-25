Где на Северной Салтовке восстанавливают дом после «прилета»
Фото: ХГС
Аварийно-восстановительные работы выполняют в одной из многоэтажек на Северной Салтовке, пишут в пресс-службе мэрии.
На данный момент рабочие восстанавливают девятиэтажку на улице Натальи Ужвий.
«Как сообщили в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции, сейчас строители демонтируют поврежденные железобетонные конструкции, производят сварочные работы, очищают стены от старой краски и сажи, а также заменяют инженерные сети и устанавливают новые окна», – передают в горсовете.
Также в доме планируют восстановить фасад, кровлю и другие разрушенные элементы конструкций. Кроме того, рабочие должны капитально отремонтировать места общего пользования.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: восстанавливают, дім, дом, многоэтажка, ремонт, салтовка;
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- • Дата публикации материала: 25 июня 2025 в 09:56;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аварийно-восстановительные работы выполняют в одной из многоэтажек на Северной Салтовке, пишут в пресс-службе мэрии.".