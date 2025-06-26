У Харкові ремонтують асфальт та трамвайні колії: що із транспортом
Про те, що у Харкові 26 червня з 9:00 до 18:00 перекриють вулицю Роганську, повідомили у мерії.
“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з ремонтом асфальтобетонного покриття. Для об’їзду закритої ділянки буде організований двосторонній рух зустрічною смугою“, – передають у пресслужбі міськради.
Через роботи також тимчасово не ходитиме громадський транспорт на вулиці 92-ї бригади, на ділянці від вулиці Роганської до вулиці Луї Пастера.
У цей період тролейбуси та автобуси курсуватимуть так:
тролейбус №59: залізнична станція «Рогань» – вул. Роганська – вул. Плиткова – вул. Луї Пастера – вул. Молодіжна – вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – пр. Байрона – пр. Аерокосмічний – вул. Вернадського – пров. Подільський – вул. Кузнечна – розворотне коло «вул. Університетська»;
у зворотному напрямку: розворотне коло «Вул. Університетська» – вул. Кузнечна – пров. Лопатинський – пров. Соляниківський – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Аерокосмічний – пр. Байрона – пр. Олександрівський – вул. Дванадцятого Квітня – вул. Молодіжна – вул. Луї Пастера – вул. Плиткова – вул. Роганська – залізнична станція «Рогань»;
автобус №53: вул. Дванадцятого Квітня – пр. Героїв Харкова – вул. Роганська – вул. Плиткова – вул. Луї Пастера – вул. 92-ї бригади – вул. Зубарєва – розворотне коло «759-й мікрорайон».
А з 26 червня до 2 липня перекриють і трамвайний переїзд на проспекті Героїв Харкова в районі універмагу «Харків».
Це пов’язано із ремонтом трамвайних колій, пояснили з мерії.
Об’їхати закритий трамвайний переїзд можна буде через прилеглі перехрестя пр. Героїв Харкова – майдан Захисників України – вул. Святодухівська та пр. Героїв Харкова – вул. Лесі Українки.
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- Категорії: Суспільство, Транспорт, Харків; Теги: ремонт дороги, трамваи, транспорт;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2025 в 09:17;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що у Харкові 26 червня з 9:00 до 18:00 перекриють вулицю Роганську, повідомили у мерії.".