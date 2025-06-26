В Харькове ремонтируют асфальт и трамвайные пути: что с транспортом
О том, что в Харькове 26 июня с 9:00 до 18:00 перекроют улицу Роганскую, сообщили в мэрии.
«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия. Для объезда закрытого участка будет организовано двустороннее движение по встречной полосе», – передают в пресс-службе горсовета.
Из-за работ также временно не будет ходить общественный транспорт на улице 92-й бригады, на участке от улицы Роганской до улицы Луи Пастера.
В этот период троллейбусы и автобусы будут курсировать так:
троллейбус №59: железнодорожная станция «Рогань» — ул. Роганская — ул. Плиточная — ул. Луи Пастера — ул. Молодежная — ул. Двенадцатого Апреля — пр. Александровский — пр. Байрона — пр. Аэрокосмический — ул. Вернадского — пер. Подольский — ул. Кузнечная — разворотный круг «ул. Университетская»;
в обратном направлении: разворотный круг «ул. Университетская» — ул. Кузнечная — пер. Лопатинский — пер. Соляниковский — пер. Подольский — ул. Вернадского — пр. Аэрокосмический — пр. Байрона — пр. Александровский — ул. Двенадцатого Апреля — ул. Молодежная — ул. Луи Пастера — ул. Плиточная — ул. Роганская — железнодорожная станция «Рогань»;
автобус №53: ул. Двенадцатого Апреля — пр. Героев Харькова — ул. Роганская — ул. Плиточная — ул. Луи Пастера — ул. 92-й бригады — ул. Зубарева — разворотный круг «759-й микрорайон».
А с 26 июня по 2 июля перекроют и трамвайный переезд на проспекте Героев Харькова в районе универмага «Харьков».
Это связанно с ремонтом трамвайных путей, объяснили с мэрии.
Объехать закрытый переезд можно будет через близлежащие перекрестки пр. Героев Харькова — пл. Защитников Украины — ул. Святодуховская и пр. Героев Харькова — ул. Леси Украинки.
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- Категории: Общество, Транспорт, Харьков; Теги: ремонт дороги, трамваи, транспорт;
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2025 в 09:17;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что в Харькове 26 июня с 9:00 до 18:00 перекроют улицу Роганскую, сообщили в мэрии.".