Частина Холодногірського району без світла – коли відновлять електропостачання
Фото: АТ “Харківобленерго”
Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання, пишуть в АТ “Харківобленерго”.
Внаслідок аварійного пошкодження 481 абонент залишився без електропостачання. Очікується, що світло зʼявиться о 12:00.
“Звертаємо вашу увагу на те, що на швидкість виконання робіт впливає кількість та тривалість повітряних тривог. Через заходи безпеки персонал вимушений залишати енергетичні об’єкти до відбою тривоги”, – наголосили енергетики.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2025 в 11:40;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання, пишуть в АТ “Харківобленерго”.".