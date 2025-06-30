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Частина Холодногірського району без світла – коли відновлять електропостачання

Суспільство 11:40   30.06.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Частина Холодногірського району без світла – коли відновлять електропостачання Фото: АТ “Харківобленерго”

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання, пишуть в АТ “Харківобленерго”.

Внаслідок аварійного пошкодження 481 абонент залишився без електропостачання. Очікується, що світло зʼявиться о 12:00.

“Звертаємо вашу увагу на те, що на швидкість виконання робіт впливає кількість та тривалість повітряних тривог. Через заходи безпеки персонал вимушений залишати енергетичні об’єкти до відбою тривоги”, – наголосили енергетики.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2025 в 11:40;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання, пишуть в АТ “Харківобленерго”.".