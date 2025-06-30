Частина Холодногірського району без світла – коли відновлять електропостачання

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання, пишуть в АТ “Харківобленерго”.

Внаслідок аварійного пошкодження 481 абонент залишився без електропостачання. Очікується, що світло зʼявиться о 12:00.

“Звертаємо вашу увагу на те, що на швидкість виконання робіт впливає кількість та тривалість повітряних тривог. Через заходи безпеки персонал вимушений залишати енергетичні об’єкти до відбою тривоги”, – наголосили енергетики.