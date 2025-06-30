Часть Холодногорского района без света – когда восстановят электроснабжение

Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения, пишут в АО «Харьковоблэнерго».

В результате аварийного повреждения без электроснабжения остался 481 абонент. Ориентировочно, свет появится в 12:00.

«Обращаем ваше внимание, что на скорость выполнения работ влияет количество и продолжительность воздушных тревог. Из-за мер безопасности персонал вынужден покидать энергетические объекты до отбоя тревоги», – акцентировали энергетики.