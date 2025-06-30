Часть Холодногорского района без света – когда восстановят электроснабжение
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения, пишут в АО «Харьковоблэнерго».
В результате аварийного повреждения без электроснабжения остался 481 абонент. Ориентировочно, свет появится в 12:00.
«Обращаем ваше внимание, что на скорость выполнения работ влияет количество и продолжительность воздушных тревог. Из-за мер безопасности персонал вынужден покидать энергетические объекты до отбоя тревоги», – акцентировали энергетики.
Читайте также: Новый дрон «Черника» ударил по Харькову – что о нем известно рассказал Терехов
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", світло, свет, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Часть Холодногорского района без света – когда восстановят электроснабжение»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 июня 2025 в 11:40;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения, пишут в АО «Харьковоблэнерго».".