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Часть Холодногорского района без света – когда восстановят электроснабжение

Общество 11:40   30.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Часть Холодногорского района без света – когда восстановят электроснабжение Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения, пишут в АО «Харьковоблэнерго».

В результате аварийного повреждения без электроснабжения остался 481 абонент. Ориентировочно, свет появится в 12:00.

«Обращаем ваше внимание, что на скорость выполнения работ влияет количество и продолжительность воздушных тревог. Из-за мер безопасности персонал вынужден покидать энергетические объекты до отбоя тревоги», – акцентировали энергетики.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 30 июня 2025 в 11:40;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения, пишут в АО «Харьковоблэнерго».".