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Дощ і гроза. Прогноз погоди на 5 липня у Харкові та області

Погода 20:28   04.07.2025
Оксана Якушко
Дощ і гроза. Прогноз погоди на 5 липня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 5 липня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області прогнозують невеликий короткочасний дощ🌧, місцями можлива гроза⚡️.

Вітер буде північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 16 до 21°, вдень прогріється до 23 – 28°.

 

У Харкові очікують невеликий короткочасний дощ🌧.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с

Температура повітря вночі становитиме 17 – 19°, вдень стовпчик термометра підніметься до 24 – 26°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2025 в 20:28;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 5 липня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".