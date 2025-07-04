Дощ і гроза. Прогноз погоди на 5 липня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 5 липня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області прогнозують невеликий короткочасний дощ🌧, місцями можлива гроза⚡️.
Вітер буде північно-західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від 16 до 21°, вдень прогріється до 23 – 28°.
У Харкові очікують невеликий короткочасний дощ🌧.
Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с
Температура повітря вночі становитиме 17 – 19°, вдень стовпчик термометра підніметься до 24 – 26°.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2025 в 20:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 5 липня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".