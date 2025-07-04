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Дождь и гроза. Прогноз погоды на 5 июля в Харькове и области

Погода 20:28   04.07.2025
Оксана Якушко
Дождь и гроза. Прогноз погоды на 5 июля в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 5 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области прогнозируют небольшой кратковременный дождь, местами возможна гроза⚡️.
Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 16 до 21 °, днем ​​прогреется до 23 — 28 °.

В Харькове ожидают небольшой кратковременный дождь.
Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с
Температура воздуха ночью составит 17-19°, днем ​​столбик термометра поднимется до 24-26°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 июля 2025 в 20:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 5 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".