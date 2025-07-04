Дождь и гроза. Прогноз погоды на 5 июля в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 5 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области прогнозируют небольшой кратковременный дождь, местами возможна гроза⚡️.

Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 16 до 21 °, днем ​​прогреется до 23 — 28 °.

В Харькове ожидают небольшой кратковременный дождь.

Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с

Температура воздуха ночью составит 17-19°, днем ​​столбик термометра поднимется до 24-26°.